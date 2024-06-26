F-35 savaş uçağı tedarik etmişlerdi: Yunanistan’ın F-16 krizi büyüyor: Yunan donanmasının kullandığı uçak! İşte nedeni

Son yıllarda gündemi sürekli F-35 savaş uçakları ile meşgul olan Yunanistan, envanterindeki F-16 uçaklarının modernize programında beklenmedik sorunlar yaşamaya başladı.

Yaklaşık 5 yıldır envanterindeki F-16 uçaklarını Viper seviyesine çıkarmaya çalışan ülkede, modernizasyon sürecinin gecikmesinin nedeni tartışılıyor. Yunan medyası, F-16 yükseltme programındaki gecikmelerin ana nedeni olarak, uzman personel kayıplarını gösterdi. Özellikle 2018 yılından bu yana programda çalışan nitelikli teknisyenlerin istifaları, önemli boşluklar yarattı. Yunan Havacılık Endüstrisi (EAV) bünyesinde çalışan teknisyenlerin istifası sonucu oluşan boşluğun kapanması için, F-16 uçaklarının üreticisi olan ABD’li şirket Lockheed Martin, EAV ile işbirliği yaparak teslimatların hızlandırılmasına çalışıyor. Uzman personelin geri dönmesi için bir formülünü arayan EAV’nin karar vericileri, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin en önemli programının tamamlanması için sürekli istişarelerde bulunuyor. Yunan basınına göre programdaki gecikme yüzünden Eylül 2023’te tamamlanması gereken teslimatlar, henüz bitmedi ve yaklaşık 7 aydır programda herhangi bir gelişme kaydedilmedi.

Yunanlı kaynakların varsayımlarına göre, oluşturulan yeni teslimat takviminde sonbahara kadar 24. Modernize edilmiş uçak teslim edilecek. Ancak yıl onuna kadar 4 uçağın daha teslim edilmesi gerekiyor. Kathimerini’nin haberine göre programda personel sıkıntısı yüzünden oluşan boşluk, 2025 yılından önce dolmayacak. Yunanistan’ın F-16V modernizasyonu, tümü Block 52+ ve Block 52+ Advanced jetleri olmak üzere 84 adet savaş uçağını hedef alıyor. Bu uçaklar, AESA radarına ve AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) adlı radar sistemine sahip olacak. Bu radarlar, modernize edilen F-16V Viper uçakları ve en yeni F-16 Block 70/72 modellerinde de kullanılıyor. Lockheed Martin’in resmi sitesindeki açıklamaya göre 2027 yılına kadar Yunan Hava Kuvvetlerindeki toplam 84 uçak Viper konfigürasyonuna yükseltilecek.

Bunların dışında Yunan Hava Kuvvetleri envanterinde, 34 adet tek kişilik F-16C ve 6 adet iki kişilik F-16D Block 30 jeti bulunuyor. Ancak ABD’nin F-35 tedarikini onaylamasından dolayı, bu uçakların akıbeti belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bütün Block 30 uçaklarını şimdilik tek bir filoda toplayan Yunanistan’ın bu uçakları Ukrayna’ya gönderip göndermeyeceği merak konusu olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Yunan haber kaynağı Defence Point, Yunan Hava Kuvvetleri subayının Ukraynalılara eğitim vermek üzere Kiev’e geldiğini iddia etmişti Bu hususta Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın açıklamaları da dikkat çekti. Dendias: ‘’Farklı tipte uçaklardan oluşan bir filomuz var. F-4’lerimiz, Mirage 2000-5’lerimiz, Block 30 F-16’larımız, Block 50 F-16’larımız, Block 52 F-16’larımız, Viper F-16’larımız ve Rafale’lerimiz var. Bu şekilde devam edemeyiz. F-4’lerin emekliye ayrılması ve mümkünse satılması gerekiyor. Mirage 2000-5 olağanüstü yetenekli bir uçaktır ve satılabilir. Blok 30 F-16’ların satılması gerekiyor’’ dedi. Yunanistan’ın almak istediği F-35A’ların 2028’de Yunanistan’a gelmeye başlaması bekleniyor.