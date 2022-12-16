F-35 pilotundan şok iddia! Savunmamız ABD’nin eline geçti

BD tarafından üretilen ve Türkiye'nin milyonlarca dolar vermesine rağmen teslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. F-35'lerle ilgili yeni bir skandal daha çekilen İngiliz belgeselinde ortaya çıktı.

'SAVAŞ KOŞULLARINDA BİLE ÖN YÜKLEME YAPAMIYORUZ'

Geçtiğimiz günlerde F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bomba bir iddia dünya gündemine oturmuştu. Güney Kore hükümetinin ABD'den satın aldığı 32 F-35 savaş uçağını havalandırmak için her gün ABD askerlerinden şifre bekledikleri söylenmiş, bu şifre gelmeden uçakları hareket ettiremedikleri öne sürülmüştü.

F-35 kullanan Koreli pilotlardan çarpıcı iddia: Ulusal savunmamız ABD’nin eline geçti!

Güney Koreli askerlerin ABD tarafından LINK-16 veri bağlantısı şifresini göndermeme durumunda, Güney Kore ordusunun savaş koşullarında bile olsa ön yükleme yapamadıkları öğrenildi. Bu durumun ifşa olmasının ardından Güney Koreli askerler "Güney Kore'nin ulusal savunması, ABD'nin yüksek komutası nedeniyle ABD ordusunun elinde. ABD, bu önemli müttefikine insan gibi davranmıyor gibi görünüyor." açıklamalarını yapmıştı.

HER GÜN ABD'DEN GELECEK ŞİFRE BEKLENİYOR

Ortaya çıkan bu söylentilerin doğru olduğu bir İngiliz belgeselinde ortaya çıktı. İngiltere'de pilotlara verilen F-35 eğitimleri belgeselinde, pilotun uçuşa hazırlanmak için ABD'den gönderilen şifreyi beklediği ve şifreyi yanlış girdiğinde uçağı hareket ettiremediği gösterildi. Şifrenin yanlış girilmesi sonrası uçağın tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi aç-kapa yapıldığı ve tekrar şifre girilerek uçağın uçuşa geçirilmesinin hedefleniyor.