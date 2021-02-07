F-35 krizi patlak verdi... ABD'den sürpriz F-16 hamlesi!

ABD Hava Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'e F-16 savaş uçağı bakımı için 10 yıllık bir sözleşme verdiğini duyurmuştu.

Interesting Engineering'ten aktarılan bilgilere göre, ABD'nin bu kararının arkasında yeni F-16'ların sipariş edileceği iddia edildi. ABD'li kaynaklardan aktarılan görüşlere göre, Pentagon'un, F-35 savaş uçaklarındaki sorunlar nedeniyle yeniden F-16 siparişi vermeyi düşündüğü ve mevcut F-16'ları da 2048'e kadar envanterde tutmayı planladığı bildirildi.

F-35'teki sorunlar F-16'ya yöneltti

Business Insider'da çıkan bir yazıya göre, ABD Hava Kuvvetlerinin Lockheed Martin ile yeni bir F-16 bakım sözleşmesi imzalamasının nedenleri arasında, şirketten yeni F-16 jetlerinin sipariş edilecek olması gösterildi. F-16 savaş uçaklarıyla ilgili sipariş iddialarının arkasında ise F-35 jetlerinin teknik ve sevkiyat sorunlarının yer aldığı bildirildi.

Öte yandan ABD Hava Kuvvetlerine 18 Mart 2005'te son F-16 teslimatı yapılmıştı. Bu teslimat, ABD Hava Kuvvetleri için üretilen 2 bin 231 F-16'nın 1978'de başlayan çalışmasını sona erdirmişti. Fakat Lockheed Martin, uluslararası müşteriler için F-16 üretmeye devam etmiş ve en son üretilen uçak 2017'de Irak'a teslim edilmişti.

F-16 2048'e kadar hizmette kalacak

406,5 milyar dolarlık F-35 projesiyle ilgili sorunlar nedeniyle, ABD Hava Kuvvetleri F-16'yı en az 2048 yılına kadar hizmette tutmaya karar verdi.

Öte yandan son raporlara ve güçlü iddialara rağmen, ABD Hava Kuvvetlerinin sipariş etmeyi planlayabileceği yeni F-16 sayısı hakkında bir bilgi bulunmuyor.