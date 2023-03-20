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Dünya F-35 için resmen anlaştılar! Tam 398 adet
Dünya

F-35 için resmen anlaştılar! Tam 398 adet

Geçtiğimiz ocak ayında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Lockheed Martin, F-35 alımları için yeni bir anlaşma imzaladı. 30 milyar dolar değerindeki anlaşma ile birlikte Pentagon, 398 adet F-35 teslim alacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 07:09:00 -
F-35 için resmen anlaştılar! Tam 398 adet

Ocak ayında Pentagon ile Lockheed Martin arasında F-35 anlaşması yapıldı. Pentagon, 30 milyar dolar değerindeki bu anlaşma ile birlikte toplam 398 adet F-35 almış olacak. Böylelikle ABD Savunma Bakanlığı Pentagon savunma devi Lockheed Martin'e 7,8 milyar dolarlık ek F-35 sözleşmesi imzalayarak toplam ihale bedelini 30 milyar dolara çıkardı.

Sözleşmeye dair açıklama yapan Lockheed Martin finans müdürü Jay Malave, bu rakamın Lockheed'in mevcut yıllık üretim hedeflerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu rakamla uyumlu olduğunu söyledi.

Savunma devi sözleşme gereği 2025'ten başlayarak her takvim yılı için 156 F-35 teslim etme hedefi belirledi.

F-135 motor üretimi için anlaşma sağlandı

Locked Martin, F-35 savaş uçaklarının F135 motorları için Pratt & Whitney şirketi ile 5,2 milyar dolara el sıkıştı. Anlaşmaya göre F-135 motorları, Lockheed Martin yapımı F-35'in üç varyantına yeni güç sağlayacak. Şirket, bu anlaşma ile birlikte 278 adet F135 motoru üretecek.
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