F-35 günler sonra bulundu! Bakın hangi ülke tarafından ele geçirildi
Amerika Birleşik Devletleri Donanması, Çin Denizi'nde düşen F-35 savaş uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu.
ABD Donanması, ocak ayında Güney Çin Denizi’nde düşen F-35C Şimşek tipi savaş uçağının enkazını çıkardığını duyurdu.
Açıklamada, uçağın hurdasının kazaya neyin yol açtığının incelenmesi için yakınlarda bir üsse götürüleceği, ileri tarihte ABD'ye de gönderilebileceği ifade edildi.
Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapan Carl Vinson uçak gemisi görev grubundaki F-35C, 24 Ocak’ta gemiye iniş sırasında güverteye çarparak denize düşmüştü.
"Koltuk fırlatma" yöntemiyle uçaktan atlayan pilotun dışında gemide görevli 6 askerin yaralandığı kaza Çin ve ABD arasında F-35C’nin enkazına ilk önce ulaşma yarışı başlamıştı.