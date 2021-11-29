F-35, F-22 ve F-15 sahip ABD ciddi bir sorunla karşı karşıya

F-35A Lighting II, F-22 Raptor, F-15E Strike Eagle... Yakın tarihli bir rapora göre, ABD ordusu dünyadaki en çok ve en gelişmiş uçağına sahip olmasına rağmen, 'Göreve Uygunluk' konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Örneğin en gelişmiş savaş uçağı F-35A Lighting II'nin uçuşa hazırlık yüzdesi 68,8, F-15E Strike Eagle yüzde 66,24, F-22 Raptor ise yüzde 50.81 düzeyinde...

Air Force Magazine'de yayınlanan verilere göre, ABD savaş filosu uçak hazırlık sorunları yaşıyor. Hizmetteki sekiz avcı ve saldırı uçağının varyantında, geçen yıla kıyasla sadece bir tanesi görev kapasitesini artırdı. Ve F-22 Raptor gibi en gelişmiş jetlerden bazıları ise, son derece zor durumda.

F-35, F-15, F-22... Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları ama...

Veriler, Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki beş savaş uçağı platformunu (bazı platformların birkaç farklı varyantı) kapsıyor. Bunların arasından yalnızca yakın hava desteğinde uzmanlaşmış A-10 Thunderbolt II, geçen yıla kıyasla hazırlıklarını artırdı.

İşte tam sayılar:

A-10 Thunderbolt II: yüzde 72.54 (geçen yıl yüzde 71,2 idi)

F-16C Fighting Falcon : yüzde 71,53 (geçen yıl yüzde 73,9 idi)

F-16D Fighting Falcon: yüzde 69,32 (geçen yıl yüzde 72,11 idi)

F-15C Eagle: yüzde 69,48 (geçen yıl yüzde 71,93 idi)

F-35A Aydınlatma II : yüzde 68,8 (geçen yıl yüzde 76,07 idi)

F-15D Eagle: Yüzde 68,56 (geçen yıl yüzde 70,52 idi)

F-15E Strike Eagle: yüzde 66,24 (geçen yıl yüzde 69,21 idi)

F-22 Raptor: yüzde 50.81 (geçen yıl yüzde 51 civarındaydı)

Bu nedenle, Çin veya Rusya gibi yakın bir güç çatışması olması durumunda, Hava Kuvvetleri yalnızca sınırlı sayıda 5. nesil hayalet savaş uçağı ( F-35 ve F-22) kullanabilecek ve çoğunlukla göreve hazır olanlara güvenmek zorunda kalacak. Böyle bir çatışmada, asıl yük yine eski uçakların sırtına binecek.

Tam Göreve Uygun ve Göreve Uygun ibaresi

Hava Kuvvetleri, uçakları için hazır olduğunu gösteren iki sınıflandırma kullanır: Tam Göreve Uygun ve Göreve Uygun.

Tam Görev Yeteneği, bir uçağın bir an önce hazırlanıp ve donatılarak tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğu anlamına gelir. Öte yandan, Göreve Uygunluk ise, bir uçağın kendisine verilen görevlerden en az birini gerçekleştirebileceği anlamına gelir.

Örneğin, bir F-35 altı görevde kullanılabilir: Hava Üstünlüğü, Yakın Hava Desteği, Stratejik Saldırı, Elektronik Harp, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR), Düşman Hava Savunması Bastırma (SEAD) ve Düşman Hava Savunmasını Yok Etme (DEAD) .

F-35'in bazı sensörleriyle sorunları varsa ve Stratejik Saldırı yapamazsa, veya bir Çin radar kurulumu gibi stratejik bir düşman bölgesini hedef alamazsa, Hava Üstünlüğü ve İstihbarat, Gözetleme ve Keşif yapabilir. O zaman uçak sadece Görev Uygun olarak kabul edilecektir.

Air Force Magazine'de yer alan veriler, yalnızca Göreve Uygundur kategorisi içindi. Bu nedenle Tam Görev Yapabilen ve Hava Kuvvetleri'nin şu anda sahip olduğu tüm yeteneklerini gerçekleştirebilecek uçakların sayısını bilmiyoruz.

ABD Hava Kuvvetleri, yüzde 75 ve yüzde 80'lik bir Görev Yapabilir oranını hedeflemektedir. Bazı noktalarda bu oran yakalanmış olsa da, uzmanlara göre rakamlardaki düşüş, ABD ordusu için endişe verici...

Kaynak: Star.com.tr