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F-16'larda yeni dönem! Hürjet'te kullanılmıştı

Türkiye'nin yerli ve milli olarak tasarlanan Hürjet Eğitim/Yakın Destek uçağının yer prototipinde kullanılan dijital kamuflaj, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarında da kullanılacak.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:11
F-16'larda yeni dönem! Hürjet'te kullanılmıştı

Türk Hava Kuvvetleri’nin dijital kamuflajı hayata geçirmek üzere çalışmalara başladığı öğrenildi. İlk olarak F-16 savaş uçağında denenecek kamuflajın sonuçları iyi çıkarsa oluşturulacak konsept diğer uçaklara da uygulanacak. Kamuflajın gri tonlarında yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

DİJİTAL KAMUFLAJ KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Dünyada bir çok uçak görülmesi zor olan dijital kamuflaja geçiyor. Yeni nesil kamuflaj, sadece uçaklar değil kara ve deniz araçları ile üniformalarda da kullanılıyor.

(KOKPİT.AERO)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:11
  1. F-16
  2. dijital kamuflaj
  3. Hürjet

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