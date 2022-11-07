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Dünya F-15 savaş uçağı düştü: Suudi Arabistan'a ait, eğitim görevi sırasında düştü!
Dünya

F-15 savaş uçağı düştü: Suudi Arabistan'a ait, eğitim görevi sırasında düştü!

Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağı, Kral Abdulaziz Hava Üssü'ndeki eğitim alanında düştü. Kazanın nedeninin teknik arıza olduğu açıklandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 10:44:00 - 2022-11-07 10:56:14
F-15 savaş uçağı düştü: Suudi Arabistan'a ait, eğitim görevi sırasında düştü!

Suudi Arabistan hava kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağının rutin eğitim görevi sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü açıklandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki'nin konuyla ilgili açıklamasını yayınladı.

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri envanterine ait bir F-15 savaş uçağının dün akşam saatlerinde ülkenin doğusundaki Kral Abdulaziz Hava Üssü'ndeki eğitim alanında düştüğünü belirten Maliki, uçağın pilotu ile yardımcı pilotunun fırlatma koltuğunu kullandığını ve kazada ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Maliki ayrıca kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma heyetinin görevlendirildiğini aktardı.

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