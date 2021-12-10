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Dünya Ezici çoğunlukla kabul edildi! New York'ta flaş karar
Dünya

Ezici çoğunlukla kabul edildi! New York'ta flaş karar

ABD'nin New York kentinde yaşayıp ABD vatandaşı olmayanların yerel seçimlerde oy kullanmasına izin veren yasa tasarısı, şehir meclisinde ezici çoğunlukla kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 19:10:00 -
Ezici çoğunlukla kabul edildi! New York'ta flaş karar

ABD-New York'ta yaşayıp ABD vatandaşı olmayanların yerel seçimlerde oy kullanmasına izin veren yasa tasarısı, şehir meclisinde ezici çoğunlukla kabul edildi.

Meclisten 14'e karşı 33 oyla geçen tasarı, New York'ta yasal olarak yaşayan 800 binden fazla ABD vatandaşı olmayan mukime seçim hakkı tanıyor.

Vatandaş olmayanların da oy kullanma hakkı olduğunu belirten New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, tasarıyı veto etmeyeceğini açıkladı.

Tasarı, 30 gün içinde veto edilmezse otomatik olarak yasa haline gelecek ve söz konusu vatandaş olmayan New York şehri sakinleri, 9 Ocak 2023'ten itibaren yerel seçimlerde oy kullanabilecek.

Belediye Başkanlığı Göçmen İşleri Dairesine göre, New York'ta yasal olarak ikamet eden, yeşil kart sahibi veya çalışma izni olan tahmini 808 bin yetişkin bulunuyor. Bunların 130 bini Dominik Cumhuriyeti'nden, 117 bini de Çin'den.

Hukuk uzmanları ise şehir meclisinin "oy hakkı" konusunda yetkisi olup olmadığını sorgularken, tasarının ileride yasal zorlukla karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor.

Tasarıya karşı çıkanlar ayrıca, yasanın vatandaş olanların gücünü gasbedeceğini ve yasal sakinleri ABD vatandaşlığına geçmek için çaba sarf etmekten caydıracağını savunuyor.

ABD'de yeşil kart sahibi veya çalışma hakkı olanların eyalet veya federal seçimlerde oy kullanma hakkı bulunmuyor.

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