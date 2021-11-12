Ezher’den “dinî bilgi” soslu Sisi PR’ı

Münübe Yılmaz

Mısır’da, kanlı darbe yönetiminin en büyük destekçilerinden El-Ezher, Sisi için sahaya indi. Arap medyasında yer alan haberlere göre, bir zamanlar İslam kültür ve medeniyetinin akademik zirvesi olan Ezher Üniversitesi’nin, “toplumda dinî kavramlarla ilgili oluşan yanlış bilgilerin düzeltilmesi” iddiasıyla bir çalışma başlattığı belirtildi.

Buna göre, Sisi darbesi sonrasında bambaşka bir kimliğe bürünen El-Ezher vaizleri, “toplum bilincini güçlendirmek” için kafeleri ziyaret edecek. Vaizler kafelerdeki gençlere İslam’ı anlatıp “onların sahip oldukları bazı yanlış bilgileri” düzeltecek.

Hedef Müslüman Kardeşler

Mısır uzmanları ise, söz konusu adımın Müslüman Kardeşler’in toplumdaki etkinliğini daha da azaltmak için atıldığını belirtti. Uzmanlar, “Son yıllarda gözle görülür bir şekilde Sisi etkisi altında kalan, bu yüzden de ‘Müslüman Kardeşler'e katılmak haramdır’ şeklinde fetva bile veren El Ezher, geçmişini mumla aratıyor. Eski imam yardımcısı ‘Ayasofya’nın camiye çevrilmesi kararı İslam’la bağdaşmıyor’ diyen bir kurum, İslam’ı temsil etme iddiasında olamaz” diyerek son gelişmelere tepki gösterdi.