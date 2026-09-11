Sadece 30 dakika yetiyor: Kalp krizinde hayat kurtaran tüyolar

KALP KRİZİNDEN ÖLÜMLERİN AZALTILMASI İÇİN UZMANLAR UYARIYOR: Uzm. Dr. Hazır, uzmanların kalp sağlığını korunmak, kalp krizi risklerini azaltmak için yapılması gerekenleri her fırsatta dile getirdiğini ve getirmeye devam edeceklerini, bu uyarıların pek çok kişi tarafından dikkate alındığını söyledi. Kalp sağlığını korumanın en etkili yollarından birinin düzenli hareket olduğunu söyleyen Dr. Hazır, uluslararası kılavuzların haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz önerdiğini belirtti. "Bu hedefi haftanın beş günü 30'ar dakikalık tempolu yürüyüşle rahatlıkla karşılayabilirsiniz" diyen Dr. Hazır, tütün ürünlerini tamamen bırakmanın, tansiyonu ve kötü kolesterolü kontrol altına almanın, diyabeti iyi yönetmenin ve fazla kilolarla mücadele etmenin kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürdüğünü anlattı. Kronik stres ve yetersiz uykunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hazır, "Yoğun öfke, derin üzüntü, aşırı heyecan ya da ani duygusal stres, risk taşıyan kişilerde kalp krizini tetikleyebilir" uyarısında bulundu.