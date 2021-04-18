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Medya Ezel dizisinde öne çıkan İsmail Filiz Barbaros dizisinin kadrosuna dahil oldu
Medya

Ezel dizisinde öne çıkan İsmail Filiz Barbaros dizisinin kadrosuna dahil oldu

İsmail Filiz, TRT’de başlayacak olan iddialı dizi Barbaros’un kadrosuna dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 10:26:00 - 2021-04-18 10:35:56
Ezel dizisinde öne çıkan İsmail Filiz Barbaros dizisinin kadrosuna dahil oldu

Uyanış Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi izlenme rekorları kıran dizileri yayınlayan TRT, Barbaros dizisiyle geliyor.

Diriliş Ertuğrul’da çok iyi performans gösteren Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde oynayacağı Barbaros heyecanla bekleniyor.

Diziyle ilgili flaş gelişme yaşandı. Bir döneme damgasını vuran Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolde oynadığı Ezel dizisinde Ömer Uçar karakteriyle öne çıkan oyuncu İsmail Filiz TRT’nin iddialı dizisi Barbaros’un kadrosuna dahil oldu.

İsmail Filiz, Anadolu Kartalları, Deliler Fatih’in Fermanı ve Adanış Kutsal Kavga gibi dizilerde oynadı.

2015-2017 sezonunda ise Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Abaza Mehmet Paşa karakterini oynamıştı.

Tarihte yaşamış gerçek bir karakter olan Kurdoğlu’nu oynayacak olan İsmail Filiz, için spor ile kılıç derslerinin yanı sıra denizcilik bilgileri ve terimleri içinde çalışmaları yapıyor.

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