  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi? Erdoğan, iddialara yanıt verdi

Başkan Erdoğan açıkladı: DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi

Netanyahu detayına dikkat İsrail’de kapkaranlık sır gibi ölüm

AK Partili Meclis Üyesi görüntülere isyan etti! Phuket’çi başkan çorbada, çöp dağları sokakta

Tevfik Diker’den kritik uyarı Türkiye büyük bir kırılmanın eşiğinde çözüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Rus donanması ABD güçlerine karşı sahaya indi Atlantik'te sıcak saatler

Cumadan çıkan cemaate 'Babamın hayrına' deyip 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı
Kadın - Aile Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) müthiş bir tarif! Hem lezzetli hem pratik: Asıl tek püf noktası su...
Kadın - Aile

Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) müthiş bir tarif! Hem lezzetli hem pratik: Asıl tek püf noktası su...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) müthiş bir tarif! Hem lezzetli hem pratik: Asıl tek püf noktası su...

Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) tarifi hem lezzetli hem de pratik olan bu tarifin tek bir püf noktası var su: Ezber bozan gerçek ortaya çıktı! Su etkisiyle kabaran İşte profesyonel mutfakların sır gibi sakladığı, o tarif ve detayları!

Ezber Bozan Kek (Havuçlu Tarçınlı Cevizli) Tarifi İçin Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı su
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 2 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay bardağı ceviz içi
  • 1 adet rendelenmiş havuç

3, 5 su bardağı un (kalıbınıza göre değişebilir, boza kıvamını gözeterek arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Müthiş tarif: En basiti su eklemek aslında. Keklerinizin içerisine su ilave etmeniz durumunda keklerinizin daha süngerimsi bir kıvamda pişer.

Ezber Bozan Kek (Havuçlu Tarçınlı Cevizli) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle keklerde süt, yoğurt yerine su kullanma fikrini veren Nesli’nin Mutfağı’na da . Yalnız tarifte su kullanıldığından, tadı alışık olduğumuz kek tadından farklı oluyor, bilgilerinize...

Yumurta (oda sıcaklığında) ve şeker yaklaşık 6-7 dakika köpürene ve beyazlaşana kadar çırpılır.
Yağ, su ve vanilya eklenir, çırpılır.
Ceviz içi, tarçın eklenerek çırpılır.
Un elenerek kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklenir, bu esnada kabartma tozu ve karbonat konur. İyice karıştırdıktan sonra havuç eklenir ve son kez tahta bir kaşıkla karıştırılır.
Kek kalıbı margarin ile iyice yağlanır.
Önceden ısıtılmış fırında turbo ayarında 180 derece yaklaşık 40-45 dk. pişirilir.
Afiyet olsun.

Tarifi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın.

Gümüş böceklerden kurtulmanın doğal yolları: Keyfini bozan uyarı! Su olmamasına dikkat edin! Suya atın yok olacak
Gümüş böceklerden kurtulmanın doğal yolları: Keyfini bozan uyarı! Su olmamasına dikkat edin! Suya atın yok olacak

Kadın - Aile

Gümüş böceklerden kurtulmanın doğal yolları: Keyfini bozan uyarı! Su olmamasına dikkat edin! Suya atın yok olacak

Günde 20-30 dakika! Uzman isimden, yüzde 70-90 yoğun yaşanan D, C, A, E eksikliği uyarısı! Alınabilecek önlemleri anlattı!
Günde 20-30 dakika! Uzman isimden, yüzde 70-90 yoğun yaşanan D, C, A, E eksikliği uyarısı! Alınabilecek önlemleri anlattı!

Kadın - Aile

Günde 20-30 dakika! Uzman isimden, yüzde 70-90 yoğun yaşanan D, C, A, E eksikliği uyarısı! Alınabilecek önlemleri anlattı!

Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak
Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak

Kadın - Aile

Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23