Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) müthiş bir tarif! Hem lezzetli hem pratik: Asıl tek püf noktası su...

Ezber Bozan Kek (Havuçlu Tarçınlı Cevizli) Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

2 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı su

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

2 çay kaşığı tarçın

1 çay bardağı ceviz içi

1 adet rendelenmiş havuç

3, 5 su bardağı un (kalıbınıza göre değişebilir, boza kıvamını gözeterek arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Müthiş tarif: En basiti su eklemek aslında. Keklerinizin içerisine su ilave etmeniz durumunda keklerinizin daha süngerimsi bir kıvamda pişer.

Ezber Bozan Kek (Havuçlu Tarçınlı Cevizli) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle keklerde süt, yoğurt yerine su kullanma fikrini veren Nesli’nin Mutfağı’na da . Yalnız tarifte su kullanıldığından, tadı alışık olduğumuz kek tadından farklı oluyor, bilgilerinize...

Yumurta (oda sıcaklığında) ve şeker yaklaşık 6-7 dakika köpürene ve beyazlaşana kadar çırpılır.

Yağ, su ve vanilya eklenir, çırpılır.

Ceviz içi, tarçın eklenerek çırpılır.

Un elenerek kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklenir, bu esnada kabartma tozu ve karbonat konur. İyice karıştırdıktan sonra havuç eklenir ve son kez tahta bir kaşıkla karıştırılır.

Kek kalıbı margarin ile iyice yağlanır.

Önceden ısıtılmış fırında turbo ayarında 180 derece yaklaşık 40-45 dk. pişirilir.

Afiyet olsun.

