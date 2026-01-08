  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sabiha Gökçen’de korku dolu anlar

Hakan Fidan’dan flaş açıklamalar

Ankaralılar susuzluktan kırılıyor! ASKİ Müdürü beceriksizliği vatandaşa yükledi!

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SDG açıklaması: Acilen Suriye’ye entegre edilmeli

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

“Arsız-donsuz” tayfasının son mahareti… Aleyna Tilki’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Beceriksizliğini DSİ'ye iftira atarak örtbas etmek istemişti! Mansur Yavaş'ın su yalanı elinde patladı

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Yapay zeka sohbet geçmişi dehşeti ortaya çıkardı: ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi genci hayattan kopardı
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı duyurdu: 500 bin liralık tazminat davası açıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı duyurdu: 500 bin liralık tazminat davası açıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı duyurdu: 500 bin liralık tazminat davası açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti mitinginde sarf ettiği sözler nedeniyle tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin dünkü Beykoz mitingindeki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026'da Beykoz'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

 

Aydın, konuyla ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e devlet nişanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e devlet nişanı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e devlet nişanı

Malezya başbakanı dünyaya böyle seslendi! Erdoğan sadece Türkiye’nin değil İslam dünyasının cesur sesidir "Vicdanın Sesi Olduğunuz İçin Teşekkürler!"
Malezya başbakanı dünyaya böyle seslendi! Erdoğan sadece Türkiye’nin değil İslam dünyasının cesur sesidir "Vicdanın Sesi Olduğunuz İçin Teşekkürler!"

Gündem

Malezya başbakanı dünyaya böyle seslendi! Erdoğan sadece Türkiye’nin değil İslam dünyasının cesur sesidir "Vicdanın Sesi Olduğunuz İçin Teşekkürler!"

Kırılmanın eşiğindeyiz çözüm Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek
Kırılmanın eşiğindeyiz çözüm Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek

Gündem

Kırılmanın eşiğindeyiz çözüm Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek

Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu
Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu

Gündem

Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.
Gündem

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Terör sevici Batı’nın kucağındaki PKK/SDG unsurları, Suriye ordusunun o gizemli ve dehşet saçan silahıyla tanıştı. Geceyi gündüze çeviren, n..
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!
Gündem

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

CHP’nin yatıp kalkıp istediği erken seçim için Abdulkadir Selvi tarih verdi. Selvi bugünkü yazısında erken seçim için 2027'yi işaret ederek ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23