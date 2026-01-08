Manisa'da yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü ortaya kafatası çıktı
Manisa’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan yol çökmesi paniğe neden oldu. Ekiplerin çalışması sırasında ortaya çıkan manzara çevrede tedirginliğe yol açtı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu.
İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.
Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.
Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
