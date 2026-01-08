  • İSTANBUL
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Manisa'da yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü ortaya kafatası çıktı
DHA

Manisa'da yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü ortaya kafatası çıktı

Manisa’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan yol çökmesi paniğe neden oldu. Ekiplerin çalışması sırasında ortaya çıkan manzara çevrede tedirginliğe yol açtı.

#1
Foto - Manisa'da yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü ortaya kafatası çıktı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu.

#2
Foto - Manisa'da yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü ortaya kafatası çıktı

İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.

#3
Foto - Manisa'da yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü ortaya kafatası çıktı

Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

#4
Foto - Manisa'da yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü ortaya kafatası çıktı

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı.

#5
Foto - Manisa'da yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü ortaya kafatası çıktı

Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

