7 günde milis işgalini bitirdi: Suudi, Yemen’deki BAE projesini yıktı

TAHSİN HAN

Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen meşru yönetime bağlı askeri güçlerin Aden’e girmesiyle birlikte ülkedeki güç dengeleri bir kez daha değişti. Yemen’in Suudi Arabistan destekli meşru sayılan yönetimine bağlı Vatan Kalkanı askeri birlikleri, kentteki askeri yapıyı yeniden şekillendiren geniş çaplı güvenlik hamlesinin bir parçası olarak dün sabah Yemen’in geçici başkenti Aden’e girdi.

Bu gelişme Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin Aden’deki işgalini de bitirdi.

GGK’nin BAE’nin desteğiyle Yemen’in güneyinden hareket edip Suudi sınırına kadar işgalini genişletmesi sonrası 30 Aralık’ta BAE’ye Yemen’deki askerlerini çekmesi için 24 saat süre veren Suudiler, yeni yılın ilk günü koalisyon ve Yemen güçlereyile başlattığı operasyonla Abu Dabi’nin milis grubu Güney Geçiş Konseyi’ni (GGK), 1 haftada temizlendi.

Geçici başkent Aden’in de milislerden alınması sonrası BAE, kuklası olan Yemen’deki ayrılıkçı lideri, Somaliland üzerinden Abu Dabi’ye kaçırdı.

Suudi Arabistan, Yemen’i bölüp güneyini kontrolü altına alma çabasındaki BAE’nin tüm planlarını bir haftada yıkarken Abu Dabi’ye ayrılıkçıların lideri Zübeydi’yi kaçırdığı için de tepki gösterdi.

BAE, AYRILIKÇI LİDERİ KAÇIRDI

Yemen’de savaşan Suudi liderliğindeki Arap Koalisyonu’nun sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, vatan haini ilan edilen ayrılıkçı lider Aydarus ez-Zübeydi’nin Abu Dabi’nin gizli bir deniz ve hava tahliyesiyle BAE’ye kaçtığını duyurdu. East Eye sitesinin haberine göre Maliki, dün sabah yaptığı açıklamada, istihbarat bilgilerinin, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (STC) Başkanı Zübeydi’nin 7 Ocak gecesi deniz yoluyla Aden’den ayrıldığını gösterdiğini söyledi. Koalisyonun açıklamasına göre, Zübeydi ve beraberindekiler gece yarısından kısa bir süre sonra Bamedhaf adlı bir gemiye binerek Aden limanından ayrıldı ve Somaliland’a doğru yol alırken kimlik sistemlerini devre dışı bıraktı. Gemi daha sonra öğlen saatlerinde Berbera’ya yanaştı.

Maliki’nin açıklamasında, Zübeydi’nin daha sonra BAE silahlı kuvvetlerinde ortak operasyonlar komutanı olarak tanımlanan Tümgeneral Awad Saeed bin Musleh al-Hababi ile iletişime geçerek gelişini bildirdiği belirtildi.

Kısa süre sonra grup bir Ilyushin Il-76 uçağına bindi ve varış yeri belirtmeden ayrıldı, diye ekledi.

Uçağın yerel saatle 15:15’te Mogadişu Uluslararası Havalimanı’na indiği, yaklaşık bir saat orada kaldığı ve ardından Körfez’e doğru uçtuğu söyleniyor. Maliki’ye göre, Suudi, BAE’nin askeri hareketlerini takip ediyor.

Maliki’ye göre, uçak Umman Körfezi üzerinde tekrar tanımlama sistemlerini devre dışı bıraktıktan sonra, gece Abu Dabi’deki El-Reef askeri havaalanına inişinden önce tanımlama sistemi yeniden etkinleştirildi. Suudi Arabistan, Yemen’deki güney ayrılıkçılarını desteklemek için Mukalla liman kentine ulaşan bir BAE sevkiyatını bombalalamış ve Abu Dabi’yi kınamıştı.