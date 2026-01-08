  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

TMM Başkanı Kurtulmuş son gelişmeleri paylaştı! Cinsel istismar iddiasında sıcak gelişme

CHP’nin yalanını kendi medyası ifşa etti! Rezilliğin bu kadarı…

Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

Baklava kutusu, para kuleleri videolarını da yayınlayacak mısınız? CHP televizyon işine girdi

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!

İran’ı karıştırmak için Pehlevi devreye girdi

Öğrencileri evinde temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Öğretmen değil çalışma kampı yöneticisi
Yerel Henüz 16 yaşında! İzmir’de torbacı suçüstü yakalandı
Yerel

Henüz 16 yaşında! İzmir’de torbacı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Henüz 16 yaşında! İzmir’de torbacı suçüstü yakalandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 16 yaşındaki çocuk, parkta yüzlerce paket satışa hazır uyuşturucu madde ile yakayı ele verdi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bölgeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Saha çalışmaları kapsamında park içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.A. isimli şahıs durduruldu. Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen adeta bir uyuşturucu deposu gibi hareket eden E.A.’nın üzerinden çıkanlar polis ekiplerini bile hayrete düşürdü. Yapılan aramalarda; 160 ayrı kilitli poşet içerisinde toplam 378 gram esrar, 16 ayrı kilitli poşet içerisinde 79.9 gram kokain, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile hazırlık için stoklanmış çok sayıda boş kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A., gerekli işlemler için emniyete götürüldü

İstanbul’dan sonra İzmir'de de otoparklara yüzde 185 rekor zam Yaparsa CHP yapar!
İstanbul’dan sonra İzmir'de de otoparklara yüzde 185 rekor zam Yaparsa CHP yapar!

Ekonomi

İstanbul’dan sonra İzmir'de de otoparklara yüzde 185 rekor zam Yaparsa CHP yapar!

Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler: AFAD ve Kandilli son deprem listesi
Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler: AFAD ve Kandilli son deprem listesi

Aktüel

Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler: AFAD ve Kandilli son deprem listesi

CHP İl Başkanı Ümit Erkol’un eli izmirli garibanın cebinde! Ankara’dan gelmişler kaymağı yemişler!
CHP İl Başkanı Ümit Erkol’un eli izmirli garibanın cebinde! Ankara’dan gelmişler kaymağı yemişler!

Gündem

CHP İl Başkanı Ümit Erkol’un eli izmirli garibanın cebinde! Ankara’dan gelmişler kaymağı yemişler!

İzmir'de feci kaza! Henüz 26 yaşındaydı
İzmir'de feci kaza! Henüz 26 yaşındaydı

Yerel

İzmir'de feci kaza! Henüz 26 yaşındaydı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23