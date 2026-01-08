  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Yapay zeka sohbet geçmişi dehşeti ortaya çıkardı: ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi genci hayattan kopardı

Antalya'da film gibi soygun: ‘Polis operasyonu’ süsü verip 4 milyon dolar çaldılar

Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu

Şans eseri kurtuluş! Terör örgütü SDG'den Türk basınına kurşun

Starlink’in Türkiye’de hizmete başlayacağı tarih belli oldu! Uydudan internette "yerli filtre" dönemi başlıyor!

Bakmayın CHP’nin çevreci geçindiğine! Bursa Büyükşehir Belediyesi suçüstü oldu

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Dünya 1951 tarihli anlaşmaya göre Trump, Grönland'da istediği her şeyi yapabilir iddiası! Grönland'ı aldı gibi
Dünya

1951 tarihli anlaşmaya göre Trump, Grönland'da istediği her şeyi yapabilir iddiası! Grönland'ı aldı gibi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
1951 tarihli anlaşmaya göre Trump, Grönland'da istediği her şeyi yapabilir iddiası! Grönland'ı aldı gibi

Trump'ın Danimarka'ya ait Grönland'ı kontrol etmek istediğine ilişkin sert söylemleri devam ederken Washington'ın, Soğuk Savaş döneminde imzalanan 1951 tarihli savunma anlaşması sayesinde adada geniş askeri yetkilere sahip olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rusya ve Çin'in varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasında bulunmuştu. Trump, ayrıca ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, AB'nin güvenliği açısından da "buna ihtiyaçlarının olduğunu" söylemişti. Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti. Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD ile Danimarka arasında 1951'de imzalanan "Grönland'ın Savunulmasına İlişkin Anlaşma", Washington yönetimine ada genelinde askeri üsler kurma, personel konuşlandırma ve hava-deniz trafiğini kontrol etme yetkisi tanıyor. Anlaşma kapsamında ABD’nin, Grönland'da askeri tesisler inşa etme, işletme ve bakımını yapma konusunda da geniş yetki alanına sahip olduğu belirtiliyor.

Bu anlaşmanın 2004'te güncellenerek Grönland'ın yarı özerk yönetimine de söz hakkı tanıdığı ve düzenlemenin ABD'nin askeri faaliyetlerinde 'önemli değişiklikler' öncesinde Danimarka ve Grönland'la istişareyi öngördüğü ifade ediliyor.

Kopenhag merkezli Danimarka Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünden araştırmacı Mikkel Runge Olesen, "ABD, Grönland'da o kadar serbest hareket edebilir ki neredeyse istediği her şeyi yapabilir." görüşünü paylaştı. ABD'nin Grönland'da istediği her şeyi elde edemeyeceğini düşünmenin kendisi için zor olduğunu belirten Olesen, 'eğer nazikçe isterse' bunun mümkün olabileceğini savundu.

Olesen, ancak Danimarka'nın adayı satma yetkisine sahip olmadığını ve Grönland'ın bu şekilde satılamayacağını ifade etti. Danimarkalı savunma analisti Peter Ernstved Rasmussen ise pratikte ABD'nin makul taleplerde bulunması durumunda her zaman "evet cevabı alacağını" savundu.

Bunun 'bir nezaket formülü' olduğunu belirten Rasmussen, ABD'nin sormadan harekete geçmek istemesi halinde Danimarka'ya bir üs, havaalanı ya da liman inşa ettiğini yalnızca bildirmekle yetinebileceği görüşünü paylaştı.

"Güvenlik durumundan bu kadar endişe ediliyorsa savunma anlaşmasının mekanizmaları neden kullanılmıyor?" diye soran Danimarka Parlamentosunun eski üst düzey yetkililerinden Jens Adser Sorensen de "Çerçeve hazır, yürürlükte." ifadesini kullandı.

ABD, 1946'da Danimarka’ya 100 milyon dolarlık altın karşılığı Grönland'ı satın alma teklifinde bulundu ancak Danimarka, bu teklifi reddetti. Bugün ise adanın satılması hukuken daha karmaşık hal almış durumda çünkü Grönland halkı, kendi bağımsızlıklarını elde etmek için referandum yapma hakkına sahip. 2025'te yapılan ankete göre nüfusun yüzde 85'i, ABD'nin adayı devralmasına karşı çıkıyor. Danimarka ise adanın 57 bin sakininin kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olduğunu vurguluyor.

Grönland'ın stratejik konumunun Trump'ın yakın çevresini cezbeden tek unsur olmadığına işaret ediliyor.

Adanın buz tabakası altındaki zengin kritik mineral rezervleri de Washington'ın ilgisini çekiyor ancak bu kaynaklara erişim için ABD'nin adayı devralmasına gerek bulunmuyor.

Grönlandlı yetkililer ise egemenlik tartışmaları dışında uluslararası işbirliğine ve ticari ortaklıklara açık olduklarını vurguluyor.

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada
Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Gündem

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

İrlanda'dan Trump'a Grönland resti
İrlanda'dan Trump'a Grönland resti

Dünya

İrlanda'dan Trump'a Grönland resti

Danimarka ordusundan ABD’ye Grönland cevabı: Kimseden emir beklemeden vururuz
Danimarka ordusundan ABD’ye Grönland cevabı: Kimseden emir beklemeden vururuz

Dünya

Danimarka ordusundan ABD’ye Grönland cevabı: Kimseden emir beklemeden vururuz

Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız
Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

Dünya

Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu
Gündem

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Gazeteci Nedim Şener, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerel unsurların birlikteliğini gösteren o muazzam kareleri "Türk Bekl..
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor
Gündem

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

Millet geçim derdiyle boğuşurken CHP’li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun dudak uçuklatan lüks yaşamı deşifre oldu. Gazeteci Mehme..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23