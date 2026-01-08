  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Yapay zeka sohbet geçmişi dehşeti ortaya çıkardı: ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi genci hayattan kopardı

Antalya'da film gibi soygun: ‘Polis operasyonu’ süsü verip 4 milyon dolar çaldılar

Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu

Şans eseri kurtuluş! Terör örgütü SDG'den Türk basınına kurşun

Starlink’in Türkiye’de hizmete başlayacağı tarih belli oldu! Uydudan internette "yerli filtre" dönemi başlıyor!

Bakmayın CHP’nin çevreci geçindiğine! Bursa Büyükşehir Belediyesi suçüstü oldu

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Medya İthalat artınca “teslim olduk”, vergi gelince “ucuz ürün yasaklandı!” Sözcü ne yapmak istiyor?
Medya

İthalat artınca “teslim olduk”, vergi gelince “ucuz ürün yasaklandı!” Sözcü ne yapmak istiyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İthalat artınca "teslim olduk", vergi gelince "ucuz ürün yasaklandı!" Sözcü ne yapmak istiyor?

Memleket muhaliflerinin “Sözcü”sü ithal ürünlere getirilen gümrük vergisini eleştirmeye kalktı ama rezil rüsva oldu. Yan yana yayınladığı iki haberde kendi zihniyetinin ne denli savruk olduğunu gözler önüne seren Sözcü, çelişkili beyanlarla alay konusu haline geldi.

 yeniakit.com.tr 

Yalan haberleriyle tanınan ve kamuoyunda “tekzip bülteni” olarak bilinen Sözcü gazetesi, aynı gün yayımladığı iki ayrı haberle pes dedirten bir çelişkiye imza attı.

Gazete, Ali Can Polat imzalı haberinde, yurtdışından yapılan alışverişlere yönelik gümrük düzenlemesini “Vatandaş ucuz ürün almasın vergisi” başlığıyla verilerek skandal bir algı operasyonuna kalkışıldı.

Hemen yanında Sayime Başçı imzasıyla yayımlanan başka bir haberde “2025’te ithalata teslim olduk” denilerek, Türkiye’nin yurt dışından ürün ithal etmesi eleştirildi.

 

Gümrük düzenlemesi ithalatı azaltacak

Söz konusu düzenlemenin, yurtdışından düşük bedelli ürün alımlarındaki artış nedeniyle hayata geçirildiği belirtildi. Düzenleme öncesinde, yüksek tutarlı ürünlerin küçük parçalara bölünerek veya bedelin bir kısmının nakit ödenip kalan kısmının 30 dolar altı gösterilerek muafiyetten yararlanıldığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Yetkililer, bu yöntemlerin ithalatı artırdığını ve yerli üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

“Bari yan yana yayınlamayın”

Aynı sayfada hem ithalatın artmasından şikâyet edilip hem de ithalatı sınırlamaya yönelik adımların eleştirilmesi dikkat çekti. Sözcü okurları bile gazete yönetimini eleştirdi. Yayınlanan haberlerin yan yana verilmesi, okurlar arasında tepkiye neden oldu. Bir okurun, “Bari yan yana koymayın bu haberleri” yorumu yapması dikkatlerden kaçmadı.

 

Tüm dünya gümrük vergisi alıyor

Düzenlemenin, yalnızca Türkiye’ye özgü bir uygulama olmadığı, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin benzer şekilde yurtdışından yapılan alışverişlerde gümrük vergisi uyguladığı biliniyor.

Söz konusu ülkelerde ithalatın kontrol altına alınması ve yerli üreticinin korunmasının temel amaç olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin bu uygulamayı hayata geçirmesinin “vatandaşın ucuz ürün almasının engellenmesi” olarak sunulmasının gerçeği yansıtmadığı gün gibi ortada iken Sözcü ve şürekasının iğrenç algı oyunları pes dedirtiyor.

Yetkililer, küresel ticarette vergi uygulamasının istisna değil kural olduğunu, Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi kendi pazarını koruma hakkına sahip olduğunu vurguluyor.

Kirli ittifakın maskesi düştü! CHP ve yandaşı Sözcü'nün "şehit istismarı" ile "terör seviciliği" arasındaki riyakar oyunu deşifre oldu
Kirli ittifakın maskesi düştü! CHP ve yandaşı Sözcü'nün "şehit istismarı" ile "terör seviciliği" arasındaki riyakar oyunu deşifre oldu

Gündem

Kirli ittifakın maskesi düştü! CHP ve yandaşı Sözcü'nün "şehit istismarı" ile "terör seviciliği" arasındaki riyakar oyunu deşifre oldu

Sanki AİHM’nin sözcüsü! Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır’a hukuk dersi
Sanki AİHM’nin sözcüsü! Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır’a hukuk dersi

Gündem

Sanki AİHM’nin sözcüsü! Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır’a hukuk dersi

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor
DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

Gündem

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı
Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı

Gündem

Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23