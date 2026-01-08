İthalat artınca “teslim olduk”, vergi gelince “ucuz ürün yasaklandı!” Sözcü ne yapmak istiyor?

yeniakit.com.tr

Yalan haberleriyle tanınan ve kamuoyunda “tekzip bülteni” olarak bilinen Sözcü gazetesi, aynı gün yayımladığı iki ayrı haberle pes dedirten bir çelişkiye imza attı.

Gazete, Ali Can Polat imzalı haberinde, yurtdışından yapılan alışverişlere yönelik gümrük düzenlemesini “Vatandaş ucuz ürün almasın vergisi” başlığıyla verilerek skandal bir algı operasyonuna kalkışıldı.

Hemen yanında Sayime Başçı imzasıyla yayımlanan başka bir haberde “2025’te ithalata teslim olduk” denilerek, Türkiye’nin yurt dışından ürün ithal etmesi eleştirildi.

Gümrük düzenlemesi ithalatı azaltacak

Söz konusu düzenlemenin, yurtdışından düşük bedelli ürün alımlarındaki artış nedeniyle hayata geçirildiği belirtildi. Düzenleme öncesinde, yüksek tutarlı ürünlerin küçük parçalara bölünerek veya bedelin bir kısmının nakit ödenip kalan kısmının 30 dolar altı gösterilerek muafiyetten yararlanıldığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Yetkililer, bu yöntemlerin ithalatı artırdığını ve yerli üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

“Bari yan yana yayınlamayın”

Aynı sayfada hem ithalatın artmasından şikâyet edilip hem de ithalatı sınırlamaya yönelik adımların eleştirilmesi dikkat çekti. Sözcü okurları bile gazete yönetimini eleştirdi. Yayınlanan haberlerin yan yana verilmesi, okurlar arasında tepkiye neden oldu. Bir okurun, “Bari yan yana koymayın bu haberleri” yorumu yapması dikkatlerden kaçmadı.

Tüm dünya gümrük vergisi alıyor

Düzenlemenin, yalnızca Türkiye’ye özgü bir uygulama olmadığı, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin benzer şekilde yurtdışından yapılan alışverişlerde gümrük vergisi uyguladığı biliniyor.

Söz konusu ülkelerde ithalatın kontrol altına alınması ve yerli üreticinin korunmasının temel amaç olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin bu uygulamayı hayata geçirmesinin “vatandaşın ucuz ürün almasının engellenmesi” olarak sunulmasının gerçeği yansıtmadığı gün gibi ortada iken Sözcü ve şürekasının iğrenç algı oyunları pes dedirtiyor.

Yetkililer, küresel ticarette vergi uygulamasının istisna değil kural olduğunu, Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi kendi pazarını koruma hakkına sahip olduğunu vurguluyor.