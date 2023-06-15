Ezanın ilk okunuşunun 1401'inci yıl dönümü dualarla yad edildi...

Peygamberimizin sahabelerinden Bilal-i Habeşi'nin ilk defa ezanı okumasının üzenden 1401 sene geçti.

Türkiye Aile Meclisine bağlı Ezan Platformu tarafından tarihi Ulu Camii yerleşkesinde bir araya gelen Diyarbakırlılar, ilk kez 15 Haziran 622'de Bilal-i Habeşi tarafından okunan ezanın 1401'inci yılını andılar.

Yapılan anma programına ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Aile Meclisi Bölge Başkanı Eyüphan Kaya, ezanın İslam'ın şiarlarından biri olduğunu hatırlatarak bu tür manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Kaya, "İslam'ın şiarlarından biri ezandır. 15 Haziran 622'de Bilal-i Habeşi efendimiz güzel sesiyle bu ezanı okumuş. Bizlerde bugünü bir şekilde anarak ezanın ruhuyla barışma adına farkındalık oluşturmak istiyoruz. Gerçekten değerlerimize sahip çıkmazsak başkaları sanal değerlerle, farklı uygulamalarla insanlarımızın aklını çeliyor. Bunların birçoğunun da niyeti bozuk. İnşallah bizler değerlerimize sahip çıkacağız." dedi.

Türkiye Aile Meclisine bağlı Ezan Platformu tarafından düzenlenen bu çalışmayı daha da yaymaya çalıştıklarının altını çizen Kaya, "Dolayısıyla bugünü önemsiyoruz ve her sene içini daha da doldurarak seminer ve panellerle ezanımızı inşallah Allah-u Ekber nidalarından, şehadetlerden, tehlillerden, salat ve secdeden bahsederek bunu olgunlaştırmaya ve yaymaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Başlatılan çalışmanın İslam'ın 5'inci Harem-i şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Camiinden start almasının kendileri açısından ayrı bir önem arz ettiğine vurgu yapan Kaya, şunları söyledi:

"2020 yılında bu çalışma başladı ve İslam dünyasını bir bütün olarak düşündüğümüzde Ulu Camiinde başlaması bizim ayrı bir şeref. İnşallah her geçen gün iyiye doğru gidecektir. Diğer bir açıdan baktığımızda yarın 18 yıllık esaretten sonra ezan aslına dönmüş, bunun da bizim için ayrı bir değeri var. Hem bugünleri yad hem de bu zulümleri unutmamak lazım." (İLKHA)