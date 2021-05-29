Ezanı ve bayrağı diline dolayan Kemalist ilahiyatçıya okkalı cevap

Müslümanlara karşı ateistleri savunacak kadar şaşıran Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç, yaptığı açıklamalarla tepki çekmeye devam ediyor. Laikçilere yaranmak için adeta medya maymununa dönen, dini ve manevi değerleri ayakları altına alan Kılıç, son olarak ezan ve bayrak üzerinden kendince siyasi mesaj vermeye kalkıştı.

Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Kılıç, “Ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyeceksiniz... Şair burada şunu demek istiyor: Saraylarımızı yıkamayacak, lüks hayatımıza engel olamayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Cemil Kılıç’a okkalı cevap

Kılıç’ın skandal mesajı çok sayıda tepki çekti. Kılıç’a cevap veren bir sosyal medya kullanıcısı şunları yazdı:

“Ezanı ve bayrağı bile alay konusu yapan kendini bilmez adam, Twitter'da biraz daha meşhur olayım, laikler biraz daha beni takibe alsın diye kutsallarımızı bile kullanmaktan vazgeçmiyorsun. Yaşından başından utan. Tabi o duygu kaldıysa. Yazık, yazık, yazık.”