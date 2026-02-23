  • İSTANBUL
Sosyal Medya Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"
Sosyal Medya

Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Ramazan ayının manevi iklimini hazmedemeyen, okullardaki süslemelerden bile rahatsız olan bir avuç İslam düşmanı güruha, Anadolu’nun yiğit sesi Bayburt’tan tokat gibi cevap geldi. Bayburt KANAL 69 spikerleri, canlı yayında adeta kükreyerek, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan seküler yobazların maskesini düşürdü!

"Hangi dine mensupsunuz lan siz?"

Okullarda çocukların heyecanla hazırladığı Ramazan süslemelerine "laiklik" kılıfıyla saldıranlara ekranlardan seslenen yürekli spiker, bu zihniyetin aslında neye hizmet ettiğini şu sert sözlerle haykırdı:

"Okullarda Ramazan süslemelerinden rahatsız olanlara cevabımızdır: Oğlum siz kafir misiniz? Hangi dine mensupsunuz lan siz? Sizin unuttuğunuz İslami değerleri belki çocuklar size hatırlatır!"

Noel babaya alkış, Ramazan’a düşmanlık!

Kendi kültürüne yabancılaşmış, batı hayranlığıyla körleşmiş kesimlerin ikiyüzlülüğünü deşifre eden Bayburtlu spikerler, bu milletin evlatlarının artık öz değerlerine sahip çıktığını vurguladı. Haberde şu ifadeler öne çıktı:

  • Seküler Yobazlık: Noel kutlamalarına, çam ağacı süslemelerine "çağdaşlık" diyenlerin, mübarek Ramazan ayının sembollerinden rahatsız olması tam bir zihniyet fukaralığıdır.
  • İslam Karşıtlığı: "Napsınlar, ellerinden tutup Noel babaya mı götürsünler?" sorusuyla, bu toprakların ruhuna düşman olanların suratına hakikat çarpıldı.
  • İnançlı Gençlik Geliyor: Okullarda yetişen inançlı nesil, bu azgın azınlığın uykularını kaçırmaya devam ediyor.

"Niye yırtıyorsunuz bir taraflarınızı?"

Canlı yayında halkın duygularına tercüman olan spikerler, Ramazan düşmanlarına karşı şu tarihi resti çekti:

 

"Niye yırtıyorsunuz bir taraflarınızı? Bu milletin inancıyla, orucuyla, namazıyla derdi olanlar gitsin kendine başka vatan arasın! Burası Müslüman Anadolu topraklarıdır!"

Bayburt KANAL 69’un bu onurlu duruşu sosyal medyada büyük takdir toplarken, "Helal olsun Bayburt'un yiğit evlatlarına" yorumları çığ gibi büyüdü.

