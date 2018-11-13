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'Ezan Türkçe okunsun' diyen CHP'li Yılmaz, yine konuştu! 'Telefonlarım susmuyor'

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan CHP'li Öztürk Yılmaz "Telefonlarım susmuyor, odam dolup taşıyor" dedi

13 Kasım 2018 Salı 12:06
'Ezan Türkçe okunsun' diyen CHP'li Yılmaz, yine konuştu! 'Telefonlarım susmuyor'

"Ezan Türkçe okunsun" ifadesinin ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz'dan yeni açıklama geldi. Yılmaz, "Ben Arapça ezan okunmasın demedim. Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim. Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı” dedi.

'Telefonlarım susmuyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısının bir bölümünde Yılmaz'ın ifadelerine yer verdi:

Kılıçdaroğlu’na meydan okumayı tercih eden Öztürk Yılmaz’ın jet hızıyla partiden ihraç edilmesi bekleniyor.

Öztürk Yılmaz’la konuştum. “CHP’den ihraç edilirse parti kuracak” söylentisini sordum. Cevap vermek istemedi. Ama “yok” da demedi. CHP tabanından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. “Telefonlarım susmuyor, odam dolup taşıyor” diye konuştu. “Ben Arapça ezan okunmasın demedim. Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim.
Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı” diye ilave etti. İzlenimimi sorarsanız, Öztürk Yılmaz siyasi literatürümüze Mümtaz Soysal’ın kazandırdığı şekliyle “vuruşarak çekiliyor”.

CHP’den ihraç edildiğinde parti kurup yoluna devam edecek gibi görünüyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:06
  1. Öztürk Yılmaz
  2. Muhasebeci Kenan
  3. Açıklama
  4. Abdulkadir Selvi
  5. Flaş sözler

YORUM YAZ

  • çaycıçaycı19 dk önce
    tbmm çaycısı bunu tokatlayıp kovalamış diyorlarsa 
  • Yunus 16 Yunus 16 36 dk önce
    Adam çok çakal, Zemin hazırlıyor, yani kimisi Arapça kimisi Türkçe, Önce bir biryerden çomağı sok, karıştır, sonra yavaş yavaş bozarız kafası. ÇAKAL
  • hercaihercai42 dk önce
    Muhasebeci sirketi kursa daha iyi olurdu bay Kenan!
  • ayhanayhan50 dk önce
    odan dolup taşıyor...peki odan kireç tutuyor mu öztürk?
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