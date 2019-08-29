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Eyyübiye’de kilitli parke çalışması

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez mahallelerde hummalı bir şekilde kilitli beton parke taşı döşeme işlemini sürdürüyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
Eyyübiye’de kilitli parke çalışması

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez mahallelerde hummalı bir şekilde kilitli beton parke taşı döşeme işlemini sürdürüyor.


Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez mahallelerde hummalı bir şekilde kilitli beton parke taşı döşeme işlemini sürdürüyor. İlçe genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beraberinde Meclis Üyesi Mahir Öge, Mahalle Muhtarları ve teknik ekiple birlikte Ruha mahallesindeki çalışmaları inceledi.


Merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım onarım ve yeni yol ağı kazandırma ile kırsalda stabilize yol yapım çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi ekipleri son olarak, Ruha mahallesinde kilitli beton parke taşı işlemine başladı. 4036. Sokakta başlayan ve 4037, 4038 ile 4039. Sokaklarda devam edecek olan kilitli beton parke taşı döşeme işlemini inceleyen ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kuş, ”Eyyübiyemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


İlçenin birçok mahallesinde devam eden kilitli beton parke çalışmalarının son durağı olan Ruha mahallesindeki çalışmalar, esnaf ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. İlçe genelinde sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme işlemi çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş şunları söyledi:


"Gerek kırsalda gerekse merkez mahallelerimizde çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Ekiplerimiz şimdi de Ruha mahallesinde kilitli beton parke taşı döşeme çalışması yürütüyor. Özellik ile geçtiğimiz ay içerisinde Ruha Mahallemizi ziyaret edip Muhtarımız ile birlikte sorunları inceleyip not olarak almıştık ve çok şükür bugün itibari ile mahallemizde çalışmalara başladık. Bu mahallemizde Kilitli Beton Parke sıkıntısı vardı sadece bu mahallemizde değil Eyyübiye’nin belli kısımlarında çok ciddi sıkıntılar var. Biz bu sıkıntıları fark edip notlarımızı aldık ve geçen hafta itibari ile 152 Bin metre kare kilitli beton parke ihalemizi tamamlayıp sonuçlandırdık ve bugün çok şükür start verdik. İnşallah Kış ayının sonuna kadar Eyyübiye mücavir alanı içerisinde olan bütün parke sıkıntısı olan mahallelerimizin sorunlarını bir bir çözeceğiz ve bitireceğiz. Eyyübiyeli kardeşlerimizin hak ettiği hizmetleri bir bir yerine getireceğiz. Seçimden önce ne söz verdiysek arkasındayız. 5 yıl içerisinde İnşallah seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz. Seçim vakti verdiğimiz sözlerin üzerine artılar koyarak, Eyyübiyeli kardeşlerimize yeni projeler kazandıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
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