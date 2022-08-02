Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek? Eyyam-ı bahur sıcaklarından korunmak için neler yapılmalı?

"Çöl sıcakları", "cehennem sıcakları", "Afrika sıcakları" olarak da anılan eyyam-ı bahur, yurdun batı kısımlarında etkisini gösterirken Ege Bölgesi'nde de vatandaşlar hafta sonunu kapalı ve serin alanlarda geçirmeyi tercih ediyor. Türkiye, yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Güneyde sıcaklar 40 derecenin üzerine çıktı. Diğer bölgelerde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Eyyam-ı bahur sıcaklarından korunmak için neler yapılmalı?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros , sıcak günlerde açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunabileceğini dile getirerek, "Ayrıca bol su içmeli mümkünse güneş altındaki yorucu faaliyetleri ertelemeliyiz. Mümkün mertebe yorucu işleri günün daha serin saatlerinde yapmalı, çalışmak zorunda isek daha sık ​​mola vermeliyiz. Sıcak çarpması belirtilerinden birisi görülürse hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıyız" diye konuştu. Nemin azalmasının orman yangınlarını arttırabildiğini aktaran Toros, özellikle bugünlerde ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek?

Eyyam-ı bahur sıcakları bu yıl 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Türkiye'yi de etkisi altına alacak olan eyyam ı bahur ile özellikle yurdun güney kesimlerinde sıcaklıklar 40 derece dolaylarında seyredecek. Eyyam-ı bahur lkemizin bazı bölgelerinde bu sıcaklar Eylül'ün başına kadar devam ediyor. Özellikle karasal iklime sahip olan Ege şehirleri, bu kavurucu sıcağın etkisi altına giriyor.