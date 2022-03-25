Eyyam Toroğlu'nun maskesi düştü! AK Parti'ye böyle gözdağı vermiş

Tamer Korkmaz, "Hakem eskisi, Ayak Oyunu pardon Ayak Topu Yorumcusu Eyyam Toroğlu; son dönemde daha ziyade 'magazin' haberlerinde sahne alıyor. 'Evliliği, yani kendisinden 34 yaş küçük eşi' ile veyahut 'Top sakalı, boyalı saçı, kulağında küpesi falan yeni imajıyla' mevzubahis oluyor!" dediği yazısında, konuyu Toroğlu'nun "Ben, demokratik Genelkurmay Başkanı istemiyorum abi" sözlerine getirdi. Korkmaz, Yeni Şafak'taki köşesinde, “Oynatalım Uğurcuğum…” deyip okuyucularını 2006 yılının Ağustos ayının ilk haftasına götürdü. İşte o ilgi çekici yazı:

"Hakem eskisi, Ayak Oyunu pardon Ayak Topu Yorumcusu Eyyam Toroğlu; son dönemde daha ziyade “magazin” haberlerinde sahne alıyor.

“Evliliği, yani kendisinden 34 yaş küçük eşi” ile veyahut “Top sakalı, boyalı saçı, kulağında küpesi falan yeni imajıyla” mevzubahis oluyor!

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Eh, Türk futbolunu çürütme misyonunu -hem de, sekizde sekiz- yerine getirenlerden biriydi…

Magazinle “bir tür şahane emeklilik” yaşıyor gibi!

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Eyyamcılığın ibretlik örneği unutulmasın diye biz de “Oynatalım Uğurcuğum…”

2006 yılı Ağustos ayının ilk haftasında…

Şansal Büyüka ile “futbol” laflarken birdenbire siyasete dalmış ve şöyle demişti, Toroğlu:

“Ben, demokratik Genelkurmay Başkanı istemiyorum abi!

Benim askerim kodumu oturtacak, vurdu mu oturtacak!”

*

Genelkurmay’dan, siyasi iktidara “aynen böyle muamele etmesini” bekliyordu, Eyyam Bey!

Orgeneral Hilmi Özkök’ün demokrat tavrından pek rahatsız olmuştu…

*

Bu lafları ettiği sırada; Hilmi Özkök’ün görev süresi dolmuş, onun yerine Org. Yaşar Büyükanıt Genelkurmay Başkanlığına getirilmişti…

27 Nisan 2007 tarihli e-muhtıraya dokuz ay vardı!"