  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye HDP’ye daha ne kadar katlanacak? Meclis kürsüsünden teröre destek

Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Çin'den olay çıkış! 'Nükleer silahı ilk kullanan taraf...'

Türkiye ve Yunanistan ordularının gücü karşılaştırıldı! İşte dünyanın en güçlü uyduları

Otomotiv devinden şaşırtan yeni karar! Alman otomotiv devi... Passat'ın o modeli Türkiye'de satılmayacak

Uyuklama görüntüsü manşetlerden inmiyor! Bu görüntüyü kim ekrana getirdi?

İşverenlerden asgari ücret için 600 dolar açıklaması! Bu sözler tartışma çıkarır

TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu! Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri! Dev hamle!

ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular: 2023'te açıyoruz
İSLAM Eyyâm-ı biyd orucu nedir? Ayda 3 gün tutulan oruç nedir?
İSLAM

Eyyâm-ı biyd orucu nedir? Ayda 3 gün tutulan oruç nedir?

Her ay üç gün üst üste tutulan orucun faziletleri sık sık araştırılıyor. Peki, Eyyal-i biyd orucu ne zaman tutulur?

Yeniakit Publisher
2022-12-06 21:26:00 -
Eyyâm-ı biyd orucu nedir? Ayda 3 gün tutulan oruç nedir?

Ayın en parlak olduğu günlerde tutulan eyyâm-ı biyd orucunun anlamı, faziletleri merak ediliyor. Peki, Eyyâm-ı biyd orucu hangi günlerde tutulur?

Eyyâm-ı biyd orucu nedir?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Ayda 3 gün tutulan oruç nedir?

Hz. Hafsa (ra) rivayetlerine göre; "Dört şeyi Resûlullah (SAV) Efendimiz hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşure orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek'at namaz..."

Sahabeleren Abdullah bin Amr-el As  çok oruç tutmaya niyetlendi. Her gününü oruçlu geçiriyordu. Babası ise oğlunu ''Oğlum her gün oruç tutuyor, gece gündüz Kuran okuyor.'' diyerek Peygamber Efendimiz (SAV)' e şikâyet etti.

Peygamber Efendimiz (SAV) ise; Ey Abdullah her gün oruç tutma. Ayda 3 gün oruç tutsan yeter. Hiç olmazsa Davud’un orucu gibi tut şeklinde nasihatler etti. Buna razı oldu ama ömrünün sonunda ‘Keşke Peygamberimizle pazarlık yapmasaydım da üç güne razı olsaydım.' dedi. Çünkü yaşlılıkta tutamayınca üzüldü.

İnşirah Suresi okunuşu anlamı meali | İnşirah Suresi faziletleri nelerdir?
İnşirah Suresi okunuşu anlamı meali | İnşirah Suresi faziletleri nelerdir?

İSLAM

İnşirah Suresi okunuşu anlamı meali | İnşirah Suresi faziletleri nelerdir?

Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?
Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?

İSLAM

Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?

Kurani Mecid nedir? Kurani Mecid kim tarafındah hazırlanmıştır?
Kurani Mecid nedir? Kurani Mecid kim tarafındah hazırlanmıştır?

İSLAM

Kurani Mecid nedir? Kurani Mecid kim tarafındah hazırlanmıştır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23