Eyyâm-ı biyd orucu nedir? Ayda 3 gün tutulan oruç nedir?

Ayın en parlak olduğu günlerde tutulan eyyâm-ı biyd orucunun anlamı, faziletleri merak ediliyor. Peki, Eyyâm-ı biyd orucu hangi günlerde tutulur?

Eyyâm-ı biyd orucu nedir?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Ayda 3 gün tutulan oruç nedir?

Hz. Hafsa (ra) rivayetlerine göre; "Dört şeyi Resûlullah (SAV) Efendimiz hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşure orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek'at namaz..."

Sahabeleren Abdullah bin Amr-el As çok oruç tutmaya niyetlendi. Her gününü oruçlu geçiriyordu. Babası ise oğlunu ''Oğlum her gün oruç tutuyor, gece gündüz Kuran okuyor.'' diyerek Peygamber Efendimiz (SAV)' e şikâyet etti.

Peygamber Efendimiz (SAV) ise; Ey Abdullah her gün oruç tutma. Ayda 3 gün oruç tutsan yeter. Hiç olmazsa Davud’un orucu gibi tut şeklinde nasihatler etti. Buna razı oldu ama ömrünün sonunda ‘Keşke Peygamberimizle pazarlık yapmasaydım da üç güne razı olsaydım.' dedi. Çünkü yaşlılıkta tutamayınca üzüldü.