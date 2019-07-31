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Eyyam-ı bahur sıcakları nedir? 'Eyyam-ı bahur sıcaklarından nasıl korunulur?

Son günlerde Türkiye’nin bazı bölgeleri adeta kasıp kavruluyor. Güneş tüm cömertliğiyle görevini yapıyor. Eskilerin 'Eyyam-ı bahur' dediği yaz sıcakları özellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olmaya başladı. Peki Eyyam-ı bahur sıcakarı kaç derece? Eyyam-ı bahur sıcaklarından nasıl korunulur?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:39
Eyyam-ı bahur sıcakları nedir? 'Eyyam-ı bahur sıcaklarından nasıl korunulur?

Son günlerde Türkiye’nin bazı bölgeleri adeta kasıp kavruluyor. Güneş tüm cömertliğiyle görevini yapıyor. Eskilerin 'Eyyam-ı bahur' dediği yaz sıcakları özellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olmaya başladı. Peki Eyyam-ı bahur sıcakarı kaç derece? Eyyam-ı bahur sıcaklarından nasıl korunulur?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 31 Temmuz ile 7 Ağustos günleri arasında yaşanan aşırı sıcak için ifade edilen 'Eyyam-ı bahur' etkisini göstermeye başladı. 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarının başladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki termometreler 40 dereceyi aştı. Sıcakların geçen haftaya göre 4 ila 5 derece arasında artığı bölgede termometreler Diyarbakır'da 43, Şırnak'ta 44, Şanlıurfa'da 42, Batman'da 41, Mardin ve Gaziantep'te ise 40 dereceyi gösterdi.

'Eyyam-ı bahur' sıcaklarından nasıl korunulur?

Uzmanlar, özellikle yaşlı, hamile ve çocukların, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı. Sıcak havalarda özellikle beyin, damar, tansiyon ve kalp hastalıklarının artığı öğrenildi. Özellikle çocuk, yaşlı ve hamilelerin güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiğini uyaran uzmanlar, bol sıvı tüketimi ve şapka takılması önerisinde bulunmakta. Özellikle tansiyon hastaları risk grubu olduğu için tansiyon hastalarının saat 10.00 ile 16.00 aralarında dışarı çıkmamalarını öneriliyor. Dışarı çıktıklarında mutlaka koruyucu şapka kullanmaları gerekiyor. Tansiyon hastaları ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmalarını tavsiye edilmekte. İnsanların sıvı alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Günde en az 2 litre sıvı tüketmeleri gerekiyor. Çünkü aynı zamanda ani tansiyon yükseklikleri dışında tansiyonda düşüşler de yaşanabiliyor.

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:39
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Şanlıurfa
  4. Mardin
  5. Gaziantep
  6. Diyarbakır
  7. 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarından nasıl korunulur?
  8. 'Eyyam-ı bahur' sıcakları nedir

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