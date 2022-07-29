Eyyam-ı bahur nedir anlamı ne? Eyyam-ı bahur ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman gelecek?

Halkın "eyyam-ı bahur" adını verdiğini Eyyam-ı bahur, en sıcak günler anlamına gelmektedir. Bu dönemlerde Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki çöl bölgeleri aşırı ısınıyor. Oralardaki sıcak hava kuzey bölgelere kadar taşınarak ülkemizi de etkiliyor.

Eyyam-ı bahur nedir?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine Eyyam-ı Bahur deniyor. Dilimize Arapçadan giren kelime yaz aylarının son zamanlarına doğru yaşanan yüksek dereceli sıcaklar için kullanılıyor. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul ediliyor. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman yaşanacak?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye genelinde etkili olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sıcaklıklar önümüzdeki bir hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Sıcak günler bölgeden bölgeye değişiyor. Ülkemizin güney kesimleri eyyam-bahur sıcaklıklarını yoğun şekilde hissedecek. Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Geceleri ise İstanbul'da en düşük sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 34 derecenin üzerinde olması bekleniyor."