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Medya Eyvah yandık!.. Acun'un mikrobu tekrar piyasada...
Medya

Eyvah yandık!.. Acun'un mikrobu tekrar piyasada...

Acun Ilıcalı'nın formatlarından olan ve katıldığı Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Taner Tolga Tarlacı, bir süredir gasp suçundan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir cezaevinde tutuluyordu. Kendisine '3T' lakabını veren Tarlacı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla cezaevinden çıktığını açıkladı. Tarlacı'nın takipçilerinden isteği ise herkesi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 15:00:00 -
Eyvah yandık!.. Acun'un mikrobu tekrar piyasada...

Katıldığı Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Taner Tolga Tarlacı, bir süredir gasp suçundan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir cezaevinde tutuluyordu. Kendisine '3T' lakabını veren Tarlacı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla cezaevinden çıktığını açıkladı. Tarlacı'nın takipçilerinden isteği ise herkesi şaşırttı.

Yıllar önce Survivor'a katılan ve yaptığı her hareketle olay olan Taner Tolga Tarlacı, programdan sonra sosyal medya paylaşımları ve Acun Ilıcalı'ya sarf ettiği cümlelerle sık sık gündeme geliyordu.

Uzun süre ortalarda gözükmeyen Tarlaca'nın gasp suçundan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı hatta ünlü yarışmacının burada intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Tarlacı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla cezaevinden çıktığını açıkladı. Ünlü yarışmacı cezaevinden çıkar çıkmaz takipçilerinden telefon istedi.

Tarlacı, paylaşımında "Cezaevinden çıktım bugün Allah’a şükür 6 ay içerdeydim tıktok bıgo yayın açamıyorum acilen biri bana iphone son model telefon yollasın iphone 11 pro max savcıda yazdıgım telefon bozuk kamera görüntü yok bir çare bulalım bum" ifadelerine yer verdi.

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Ömer

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