Yumurtanın yeni fiyatı bakın ne oldu

Mayıs ayında Ramazan ayının bitişiyle kırmızı et ve süte gelen zammın ardından yumurta fiyatları da arttı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin (Yum-Bir) yayımladığı fiyat listesine göre Katma Değer Vergisi (KDV) hariç büyük boy yumurtanın toptan fiyatı 1 liradan 1 lira 10 kuruşa, 90 kuruş olan orta boy yumurtanın toptan fiyatı ise 1 liraya çıktı.

Büyük boy yumurtada artış yüzde 10 olurken orta boyda fiyat artışı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Yum-Bir’in 16 Mayıs tarihli fiyat bülteninde KDV’siz fiyatlar yer alıyor. Marketlerde ise bugün büyük boy yumurtanın adet fiyatı 1,5 lirayı geçti. Açıklanan toptan fiyatlar market ve bölgelere göre değişim gösteriyor.

Edinilen bilgilere göre, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin fiyat arşivlerinde geçen sene 17 Mayıs'ta büyük boy yumurtanın 55 kuruş olduğu görülüyor. Büyük boy yumurtanın vergisiz fiyatı bir yılda yüzde 100 artarak 1 lira 10 kuruşa geldi.