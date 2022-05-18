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Ekonomi Yumurtanın yeni fiyatı bakın ne oldu
Ekonomi

Yumurtanın yeni fiyatı bakın ne oldu

Kırmızı et ve süte gelen zammın ardından, sıraya yumurta girdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 18:02:00 - 2022-05-18 18:12:43
Yumurtanın yeni fiyatı bakın ne oldu

 

Mayıs ayında Ramazan ayının bitişiyle kırmızı et ve süte gelen zammın ardından yumurta fiyatları da arttı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin (Yum-Bir) yayımladığı fiyat listesine göre Katma Değer Vergisi (KDV) hariç büyük boy yumurtanın toptan fiyatı 1 liradan 1 lira 10 kuruşa, 90 kuruş olan orta boy yumurtanın toptan fiyatı ise 1 liraya çıktı.

Büyük boy yumurtada artış yüzde 10 olurken orta boyda fiyat artışı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Yum-Bir’in 16 Mayıs tarihli fiyat bülteninde KDV’siz fiyatlar yer alıyor. Marketlerde ise bugün büyük boy yumurtanın adet fiyatı 1,5 lirayı geçti. Açıklanan toptan fiyatlar market ve bölgelere göre değişim gösteriyor.

Edinilen bilgilere göre, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin fiyat arşivlerinde geçen sene 17 Mayıs'ta büyük boy yumurtanın 55 kuruş olduğu görülüyor. Büyük boy yumurtanın vergisiz fiyatı bir yılda yüzde 100 artarak 1 lira 10 kuruşa geldi.

 

 

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Yorumlar

salih örs

OOOOOOO SİZ HERGÜN ALTINLA UĞRAŞIRKEN YUMAURTA FİYATLARINI UNTTUNUZ.ALTIN TAVSİYE EDECEĞİNİZE NİYE YUMURTA TAVSİYE ETMEDİNİZ.YURTA NE 1.10 NU 2.50 tl HABERİNİZ YOK

Ahmet

Istedigi kadar artsın Almanya bizi kıskaniyor yumurta kolisi 100 olsa ne olur 150 olsa ne olur.Hem sadece bizde mi artti Avrupada da enflasyon var hemde % 7 gecen sene 100 dolara dolan file şimdi 700 dolara doluyor .İyi ki Almanyada yaşamıyoruz nasil geçinirdik sahi Almanyadan gelen gurbetciler gezecek parayı nerden buluyorlar ama onlar babadan zenginler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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