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Dünya Eyvah ki ne eyvah! Dünyada böylesi ilk kez yakalandı
Dünya

Eyvah ki ne eyvah! Dünyada böylesi ilk kez yakalandı

İspanya polisi yaklaşık 200 kilogram uyuşturucu madde taşıyabilecek kapasitede sualtı drone yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 13:26:00 -

Dünyada ilk kez yer altı drone yakalandı. İspanya polisi ülkede ilk kez bu tür bir aracın yakalandığını açıkladı.

İspanya'da 200 kilograma kadar uyuşturucu madde taşıyabilen sualtı drone (insansız hava aracı) ele geçirilmesi şaşkınlığa neden oldu.

İlk kez yakalanan araçlar sualtı "uyuşturucu uçağı" olarak tanımlandı.

İspanya polisinden yapılan açıklamada, “Fas ve İspanya'yı birbirine bağlayan Cebelitarık Boğazı'ndan büyük miktarlarda uyuşturucu madde taşıma kapasitesine sahip üç sualtı insansız hava aracının bulunduğu” söz konusu araçların ilk kez yakalandığı belirtildi.

İspanya polisinin Twitter hesabından söz konusu aracın görüntüleri paylaşılırken yürütülen soruşturmanın ise 14 aydır sürdüğü, yakalanan kişilerin ise İtalya, Fransa ve Danimarka'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ifade edildi.

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