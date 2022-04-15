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Ekonomi Eyvah eyvah! Motorine çok büyük zam geliyor
Ekonomi

Eyvah eyvah! Motorine çok büyük zam geliyor

Brent petrol fiyatları tekrar yükselmeye başlayınca motorine yine çok büyük zam geldi. Motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruş zamlanacak. Benzin fiyatlarına da zam bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 12:35:00 -
Eyvah eyvah! Motorine çok büyük zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Önceki gün indirim yapılan motorin fiyatlarına petrolün varili 108 dolara çıkınca 16 Nisan Cumartesi itibariyle çok büyük zam geliyor. 

Motorine gece yarısı 1 lira 79 kuruş zam var

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. 2022 yılı içerisinde üst üste zam yapılan motorine 12 Nisan'da 1 lira 4 kuruş indirim yapılmıştı. Petrolün varil fiyatı 100 dolarlara kadar gerilerken en az 3 lira daha indirim yapılması gerekiyordu. Vatandaş bu indirimi beklerken yeniden zamlara döndük. 

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı kaç lira olacak?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 20,24 TL'den 22,03 TL'ye, Ankara'da 20,29 TL'den 22,08 TL'ye, İzmir'de ise 20,32 TL'den 22,11 TL'ye yükselecek.

 

 

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