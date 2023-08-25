'Eyvah etek boyları uzadı, laiklik elden gidiyor!'

Fransa'da Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin son yıllarda okullarda tunik, entari ve abiye tarzı uzun elbiseler giymelerini "laiklik ihlalinde patlama" olarak kayda geçirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakanlık, 2020'de bir coğrafya öğretmeninin öldürülmesinden sonra okullarda laiklik ihlallerinin arttığına dair rapor hazırladı.

Rapora ilişkin ulusal medya organlarına gönderilen basın bülteninde, son yıllarda kız ve erkek öğrencilerin okullarda abiye, tunik ve entariye benzer kıyafetler giymesiyle "laiklik ihlallerinin yüzde 150 arttığı" iddia edildi.

Buna göre sadece 2022-2023 eğitim döneminde okul yönetimleri, söz konusu kıyafetler nedeniyle Bakanlığa 4 bin 710 kez ihbarda bulundu.

Bakanlık bu durumu, okullarda dini sembolleri yasaklayan; 2004'te yürürlüğe giren laiklik yasasına aykırı buldu.

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Ülkede banliyöler dahil tüm okullar esas alındığında, laiklik ihlaline yönelik yapılan şikayetlerin, toplam 150 okulu kapsadığı belirtildi.

Fransa’da yayın yapan l’Opinion gazetesi geçen yıl yayınladığı bir makalede, öğrencilerin "İslami kıyafet" tercihindeki artışı bir çeşit "salgın hastalık" olarak nitelemişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, herhangi bir "salgın hastalık" durumunun "önlem almayı" gerektirdiğine işaret ederek eski Eğitim Bakanı Pap Ndiaye'ye "Cumhuriyet yasalarına saygı gösterilmeyen tüm durumlara büyük bir açıklıkla karşılık verilmesi" talimatı vermişti.

Fransa'da abiye ve laiklik konusu

Halihazırda ilk ve ortaokullarda başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da, kızların giydiği ve "abaya (abiye)" olarak adlandırılan uzun elbise, dini simge olarak değerlendiriliyor.

Fransa, 1905 laiklik yasasıyla din ve devlet işlerini ayırma yoluna gitti. Ekim 1989'da, 3 ortaokul öğrencisi başörtülerini çıkarmayı reddettiği için okuldan atıldı. Bu olay "Creil başörtüsü meseleleri" olarak ülkenin siyasi literatürüne girdi.

Danıştay ise 27 Kasım 1989'da, öğrencilerin dini aidiyetlerini ortaya koyan simgeler taşımalarının laikliğe aykırı olmadığına karar verdi.

Başörtüsü meselesi uzun yıllardır ülkede tartışılan konu haline gelirken 2004'te ilk ve orta dereceli tüm kamu okullarında dini simgelerin kullanımı yasaklandı. Adı geçen dini simgeler "başörtüsünü" de kapsarken bu yasak, özellikle başörtü takan Müslüman kızları ve sarık takan Sih erkekleri etkiledi.

Fransa'da 2015'te ise uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki bir kızın okula alınmaması ülkede gündem olmuştu.