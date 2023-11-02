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Sağlık Eyvah dişsiz mi kalacağım derdine son! Diş çekimi ve implantta yeni dönem
Sağlık

Eyvah dişsiz mi kalacağım derdine son! Diş çekimi ve implantta yeni dönem

Yeniakit Publisher
2023-11-02 01:11:00 -
Eyvah dişsiz mi kalacağım derdine son! Diş çekimi ve implantta yeni dönem

Geleneksel yöntemde diş çekildikten sonra 3-6 ay beklenmesi gerektiğini ifade eden Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, gelişen teknoloji ve bilgi birikimi sayesinde diş çekimi yapıldığı seansta implant yerleştirilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Üsküdar Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, diş çekimi sonrası yapılan implant tedavisi hakkında bilgi verdi. “Diş çekildiği an implant yapılması mümkün.” diyen Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, dişin çekildiği an implant yapılmasına ‘immediate implant’ denildiğini dile getirdi. Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, “Geleneksel yöntemde diş çekildikten sonra 3-6 ay beklenmesi gerekir. Bu uzayan tedavi süreci, hastaları dişsiz ya da kullanılması zor olan diş protezleri ile baş başa bırakır. Günümüzde gelişen teknoloji ve bilgi birikimimiz sayesinde diş çekimi yapıldığı seansta implant yerleştirilmesi mümkün.” dedi.

Hastaya uygulanıp uygulanamayacağı diş çekimi sırasında belli oluyor

Tedavi süresinin kısalmasının önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, şunları kaydetti:
“Tedavi süresinin kısalması implant çevresi kemik ve diş eti çevresinin korunması gibi avantajlar sağlaması yönünden oldukça popülerlik kazanmış bir tedavi metodudur. Fakat immediate implant protokolü normal implant cerrahisine göre daha komplekstir ve uygulanması cerrahi hassasiyet gerektirir. Bazı durumlarda yapılması mümkün olmayabilir, bu diş çekilmeden önce belirlenebilir.”
Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, hastaya uygulanıp uygulanmayacağının ağız içi müdahale, röntgen ve tomografi tetkikleri sayesinde işlem öncesinde belirlenebildiğini de söyledi.

Diş çekilmeden önce kurtarılmaya çalışılır

Diş çekimine karar verilmeden önce, dişin sağlam dokularının dolgu ya da kaplama gibi yapılacak restorasyonu destekleyecek kalitede ve hacimde olması gerektiğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, bunun dışında sağlıklı bir kökü olmasının elzem olduğunu ifade ederek, “Dişler çekilmeden önce dolgu, kök kanal tedavisi veya kök ucu rezeksiyonu gibi işlemlerle kurtarılmaya çalışılır. Bunlara rağmen iyileşme gözlenmezse dişin çekimi uygundur.” dedi.

Daha önce başarılı bir kanal tedavisi yapılmış dişlerin, yapılan işlemden dolayı içindeki su miktarı azaldığı için kırılganlaştığını da söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, şunları kaydetti:
“Uygun olmayan bir bölgeden kırıldıklarında restore edilemez duruma gelirse de çekilmesi gerekebilir. Eğer yapılan kanal tedavisi başarısızsa ağrı ve iltihaplanma durumlarıyla karşılaşılabilir. Bu tarz durumlarda kanal tedavisi yenileme ya da diş çekimi yapılması uygundur.”

İmplant yapılması uygun olmayan bölgeler için kemik grefti yapılabiliyor

Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, diş çekilip implant yapılmasının çekilen dişin etrafındaki sert ve yumuşak dokunun korunmasına olumlu katkılar yapacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Diş çekilip implant yapımının çok geciktiği durumlarda bölgedeki kemik hacmi ve diş eti kalitesi azalabilir. Bu da istenmeyen bir durumdur. İmplant yapılması uygun olmayan bölgeler için kemik grefti operasyonları yapılır. Bu halk arasında kemik tozu olarak bilinir. Özellikle bu işlemlerde otojen greft dediğimiz hastanın kendi kemiğinden alıp yapılan operasyonlar altın standart olarak kabul edilir.”
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