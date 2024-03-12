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Yerel Eyüpsultan'daki operasyonda 62 gözaltı
Yerel

Eyüpsultan'daki operasyonda 62 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 16:59:00 - 2024-03-12 16:59:15
Eyüpsultan'daki operasyonda 62 gözaltı

Eyüpsultan'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen eşzamanlı narkotik operasyonunda 62 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Eyüpsultan İlçe Jandarma Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçlarına yönelik takip süreci başlatıldı. 9 aylık takip neticesinde belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yapılan operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 kilogram skunk, 800 gram metamfetamin, bin 570 adet ecstacy hap, 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 360 adet 9 mm fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 62 şüpheliden 52'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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