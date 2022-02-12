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Gündem Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Gündem

Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Eyüpsultan Alibeyköy baraj yolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 12:19:00 -
Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Alibeyköy baraj yolunda ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Arkadan gelen hafif ticari aracın bu araca çarpması sonucu aynı yönde ilerleyen 7 araç da birbirlerine vurdu.

Toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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