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Aktüel Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 06:34:08 -
Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da TEM otoyolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne istikametinde ilerleyen 16 JLA 78 plakalı otomobil ile 34 JM 7896 plakalı otomobil, Hasdal viyadüğü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bir kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Diğer iki yaralı da çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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