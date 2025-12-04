  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Borsa manipülasyonunda flaş gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül adli kontrolle karşı karşıya

Türkiye’nin savunma sanayisinde taşlar yerinden oynadı! İlk kez NATO-AB ülkesiyle bu düzeyde anlaşma!

Aselsan’ın Kahire hamlesi dikkat çekti! Mısır’da yeni dönem başladı

Barış Boyun suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme! 40 çocuk şüpheliye dava

Salonda çıt çıkmadı! Böyle olur Tanju Özcan’ın helallik istemesi

PKK sözcüsü baklayı çıkardı! Öcalan şartı ve Bahçeli yorumu ortalığı karıştırdı!

Genç ailelere yeni barınma modeli: KYK’dan evli öğrencilere ‘Apart yurt’ dönemi

CHP parti programına alırken dünya silip atıyor! Bir ülkede daha LGBT sapkınlığına fren

Geçmişi bilmeyenler iyi izlesin! ‘Kürtlerin yaşadığı ne varsa faili CHP’

Yılmaz Özdil koltuğa oturdu deprem başladı! Uğur Dündar da Sözcü’den şutlandı
Yerel Eyüpsultan’da Park Halindeki 2 Otomobil Alev Alev Yandı
Yerel

Eyüpsultan’da Park Halindeki 2 Otomobil Alev Alev Yandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'da gece saatlerinde bir otomobilde başlayan yangın kısa sürede yanındaki araca sıçradı. Patlamaların yaşandığı olayda iki araç da hasar gördü, mahallede internet kesintisi oluştu.

Eyüpsultan’da park halindeki otomobilde çıkan yangın, başka bir otomobile sıçradı. Patlamaların meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi Bestekar Hafız Hüsnü Efendi Sokak’ta park halindeki otomobilde çıktı.

 

Henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilde alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler, sokakta park halinde bulunan başka bir otomobile sirayet etti. Yangın sırasında art arda patlamalar meydana geldi.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında ilk otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerden etkilenen diğer otomobilde hasar oluştu.

Alevlerin etkisiyle araçlara yakın noktada bulunan internet dağıtım panosu da zarar gördü. Panonun yanması nedeniyle mahallede internet hizmetinin kesintiye uğradığı, erişimin panonun yenilenmesinin ardından yeniden internet hizmetinin sağlanacağı öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23