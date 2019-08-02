Eyüpsultan'da 'kaçak içki' operasyonu
Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda 262 şişe kaçak içki ele geçirildi.02 Ağustos 2019 Cuma 10:39
Operasyonda 262 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir adreste araçlara kaçakiçki yüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste bulunan 3 araçta arama yapan ekipler, 262 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
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