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Aktüel Eyüpsultan'da fırınlarda gramaj ve fiyatlar denetlendi
Aktüel

Eyüpsultan'da fırınlarda gramaj ve fiyatlar denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:45:38 -
Eyüpsultan'da fırınlarda gramaj ve fiyatlar denetlendi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Kaymakamlığı ve Eyüpsultan Belediyesince ilçedeki fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı.

Eyüpsultan Kaymakamlığı önünde toplanan ekipler, İlçe Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürü Zahit Olgun öncülüğünde fırınları denetledi.

​​​​​​​Kaymakam İhsan Kara, hijyen kurallarına uyan, gramaj ve etiket konusunda eksiği olmayan fırın sahiplerine teşekkür etti.

Bu kapsamda eksiği bulunan işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak haklarında tutanak düzenlendi.

Kaymakam Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi tarifede 200 gram ekmeğin 1,5 lira olduğunu belirterek, vatandaşlardan kurallara uymayan fırıncıları kendilerine bildirmelerini istedi.

Kara, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.​​​​​​​

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