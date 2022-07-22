Eyüpsultan'da dev buluşma! 'Sapkınlığa dur de'

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Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, aile yapısına duyarlı vatandaşları, 24 Temmuz Pazar günü Eyüpsultan Meydanı'nda düzenleyeceği eyleme davet etti.

Onlarca sivil ve siyasi toplum kuruluşunun destek vereceği protesto, saat 14:00'da başlayacak.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Sapkınlığa dur de! Ailemizi ve nesillerimizi korumak için verdiğimiz bu mücadelede 'ben de varım' diyorsan sen de gel!" çağrısını yaptı.