Eyüpsultan'da dev buluşma! 'Sapkınlığa dur de'
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, 24 Temmuz Pazar günü Eyüpsultan Meydanı'nda "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de!" konulu bir protesto gösterisi düzenleyecek.
Yeniakit.com.tr
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, aile yapısına duyarlı vatandaşları, 24 Temmuz Pazar günü Eyüpsultan Meydanı'nda düzenleyeceği eyleme davet etti.
Onlarca sivil ve siyasi toplum kuruluşunun destek vereceği protesto, saat 14:00'da başlayacak.
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Sapkınlığa dur de! Ailemizi ve nesillerimizi korumak için verdiğimiz bu mücadelede 'ben de varım' diyorsan sen de gel!" çağrısını yaptı.