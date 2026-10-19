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Dünya Aralarında Lille de var! Fransa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünya

Aralarında Lille de var! Fransa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeniakit Publisher
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Aralarında Lille de var! Fransa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa’da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına karşı başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından yeni bir karar alındı. Lille ve çevresindeki üç kentte pazartesiden itibaren iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Öte yandan Galatasaray 21 Ekim Çarşamba akşamı deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.

Fransa’da hafta sonu yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından güvenlik önlemleri daha da artırıldı. Ülkede olayların başlamasından bu yana ilk kez Lille ile Douai, Wattignies ve Denain’de iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, gözaltına alınanların sayısı en az 2 bin 400’e ulaştı.

 

İlk sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransız yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Lille ve çevresinde protestoların ardından sokağa çıkma yasağı kararı aldı.Pazartesi günü başlayacak uygulamanın iki gün sürmesi beklenirken karar Lille’in yanı sıra Douai, Wattignies ve Denain’i de kapsayacak. Bu karar, ülkede son protesto dalgasının başlamasının ardından uygulamaya konulan ilk sokağa çıkma yasağı oldu.

 

İçişleri bakanı: Kontrolü kaybettik

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, güvenlik güçlerinin bazı şehirlerde olayları kontrol etmekte zorlandığını kabul etti. Nunez, polisin protestolar sırasında bazı kentlerde “kontrolü kaybettiğini” belirtti. Gösteriler sırasında yağma ve hırsızlık olaylarının da yaşandığı belirtilirken, hafta sonu boyunca en az 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yağma ve hırsızlık şüphesi bulunanların yanı sıra olayların yaşandığı bölgelerde bulunan kişiler de yer aldı.

 

Macron: Yağmalayanlar zararın bedelini ödeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olayların ardından yaptığı açıklamada yağmalara tepki gösterdi.  Macron, “Yağmalayanlar verdikleri zararın bedelini ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

 

Sarı Yeleklilerden yeni protesto çağrısı

Ülkedeki gerilim sürerken Sarı Yelekliler hareketinden de yeni bir çağrı geldi. Hareket, cumartesi günü yeniden sokağa çıkılması çağrısında bulunarak protestoların devam edeceğinin sinyalini verdi.

 

Galatasaray, Fransa yolcusu

Galatasaray 21 Ekim Çarşamba akşamı deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.  Galatasaray, önemli mücadele öncesinde Fransa’da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA’ya başvuru bulunacak. 

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