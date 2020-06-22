  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eyüpsultan'da dereye düşen at ve tayı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:40:59 -
Eyüpsultan'da dereye düşen at ve tayı kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan ilçesinde, dere yatağına düşen at ve tayı itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverlerden gelen haber üzerine, İstanbul İtfaiyesi, Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Göktürk Kılıncıgöl Sokak'taki dere yatağına gitti.

İtfaiye ekipleri, dere yatağına düştüğü tespit edilen at ve bir haftalık tayı, gövdesine çekme halatı bağlayarak vinç yardımıyla yukarı çekti.

Daha sonra Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, at ve tayı sağlık kontrolünden geçirdi.

Bu arada, kurtarılan tayın annesinin yanından ayrılmadığı görüldü.

Başarılı geçen kurtarma operasyonu sonrası hayvanseverler de ekipleri tebrik etti.

Ersin Tırpancı da kısa sürede olaya müdahale eden itfaiye ekibine ve Eyüpsultan Belediyesi personeline teşekkür ederek atlarını teslim aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı