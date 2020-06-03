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Aktüel

Eyüpsultan'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:17:43 -
Eyüpsultan'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'daki bir iş yerinde 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Ortaklar İşhanı'ndaki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 milyon şişe sahte parfüm ve parfüm imalatında kullanılan 1 ton etil alkol, 1 ton kimyevi madde, 4 adet kapaklama ve şişeleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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