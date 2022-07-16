Eyüpsultan sular saat kaçta gelecek?
16 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Eyüpsultan'da su kesintisi yaşanıyor. Kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İSKİ sular ne zaman gelir?
16 Temmuz Cumartesi günü Eyüpsultan’da su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Eyüpsultan sular saat kaçta gelecek?
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2022 15:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.