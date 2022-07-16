  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrailli popçu 'namahrem' dedi, Joe Biden'ın elini sıkmadı! Laiklik elden gidiyeah

Allah senin belanı versin pis sapık! Yaptığı hareket "oha, çüş, yuh" dedirtti

Kritik açıklama FED’den geldi! Dolar Eylül'de...

Kocası, ünlü oyuncuyu kucağında bebek varken dövdü! "Benim eşim uyuşturucu ve kumar bağımlısı" deyip açıkladı

Haluk Levent kırdı geçirdi! Biden, kısa şort, Putin ve Özgür Demirtaş'ın simidi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete böyle uğurlandı

Tüm Türkiye’ye bayram ettirecek adım için harekete geçildi! Milyonlarca kişiye büyük müjde geldi

Emekliler bekliyordu! Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

CIA ve kuklası FETÖ’nün 15 Temmuz’a bakışı!

İslam Memiş, altın için üstüne basa basa uyardı! Bunu yapan çok fena yanılır
Yaşam Eyüpsultan sular saat kaçta gelecek?
Yaşam

Eyüpsultan sular saat kaçta gelecek?

16 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Eyüpsultan'da su kesintisi yaşanıyor. Kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İSKİ sular ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:31:00 -
Eyüpsultan sular saat kaçta gelecek?

16 Temmuz Cumartesi günü Eyüpsultan’da su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Eyüpsultan sular saat kaçta gelecek?

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler     :              Mithatpaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              16.07.2022 15:58

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23