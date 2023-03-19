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Spor Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez isyanı çıktı! Olay oluşturan açıklama...
Spor

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez isyanı çıktı! Olay oluşturan açıklama...

1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor, Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 57'nci dakikasında sahneye çıkan Pa Dibba attığı golle konuk takıma 3 puanı getirdi. Bu sonuçla Eyüpspor 53 puana yükseldi, Manisa FK ise 39 puanda kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 17:27:00 -
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez isyanı çıktı! Olay oluşturan açıklama...

1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor, Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 57'nci dakikasında sahneye çıkan Pa Dibba attığı golle konuk takıma 3 puanı getirdi. Bu sonuçla Eyüpspor 53 puana yükseldi, Manisa FK ise 39 puanda kaldı.

1. Lig’in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. İstanbul ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, maç sonunda olay yaratacak ifadeler kullandı.

Eyüpspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez: “Böyle bir oyuncu grubunu yönetmek herkesin harcı değil. Bu takımı yönetebilecek 2-3 adamdan birisiyim ve iyi yönetiyorum. Geçen hafta bu takıma hoca olarak gelmek için başkanımızın ofisine giden bir abimiz var.” dedi.

"BAŞKANIMIZIN OFİSİNDE GEZME HOCAM"

“Bu hafta kazandık, o abi bekleyecek. Bir takımın başında teknik adam varken, başkanımızın ofisinde gezme hocam. Biz bıraktığımız zaman, sen zaten herkesi arıyorsun, sıra sana gelir hocam merak etme.”
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