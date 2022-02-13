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Medya Eyüp Yusuf kimdir? Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf neden vefat etti?
Medya

Eyüp Yusuf kimdir? Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf neden vefat etti?

Eyüp Yusuf kim? Trabzonsporlu taraftar Eyüp Yusuf, tribünde rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi. Peki, Eyüp Yusuf kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-02-13 22:20:00 -
Eyüp Yusuf kimdir? Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf neden vefat etti?

Ligin 25.haftasında oynanan Trabzonspor-Konyaspor maçı sırasında tribünde acı bir olay yaşandı.

Eyüp Yusuf kimdir? Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf neden vefat etti?

Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele oynandığı sırada taraftar Eyüp Yusuf kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Eyüp Yusuf (45) takımının ilk golünden sonra maraton tribününde fenalık geçirdi. Stadyumdaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan taraftar, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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