Eyüp Gökhan Özekin kimdir?

Ankara – 1979



1979 yılında Ankara’da doğdu. Çankaya üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi iç mimarlık bölümünden mezun oldu. alperen ocakları genel başkanı, BBPMKYK üyesi ve genel başkan başdanışmanı olarak görev yaptı. 2011-2012 yılları arasında Selçuklu vakfı (SOGEV) genel başkanı olan Özekin, Türkiye Moldova dostluk derneği başkanlığı görevini sürdürmektedir. muhtelif gazete ve dergilerde yazıları yayımlanmaktadır. çevre, şehir ve kültür başkan yardımcılığı görevini yürütmekte ve MKYK yedek üyesidir.