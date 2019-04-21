Eyüp Arın: “Şapkadan tavşan çıkardık”

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, “Son pasları, final vuruşlarını yapamamamız, maçı kazanmamıza engel oldu. Sahada aslanlar gibi mücadele eden iki takım oyuncularını da kutluyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 30. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Adana Demirspor’la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, bugünün Adana için özel ve güzel bir gün olduğunu, iki camiayı buluşturan bir maça çıktıklarını belirterek, “Maçtan önceki hazırlanış şeklimiz, bizim sıkıntılı Adana Demirspor’un ise en iyi olduğu bölgelerdeki hataların önlenmesi konusundaydı. Merkez stoperlerimizin sakat ve cezalı olması, bizi şapkadan tavşan çıkarmaya zorladı. İlk yarı Adana Demirspor’un çok hızlı olacağını ve kanatlardan hızlı geleceğini biliyorduk. Ama sıkıntılı olduğumuz bölgedeki oyuncularımızın iyi oyunu, ilk yarıyı Adana Demirspor’a pozisyon vermeden tamamlamamızı sağladı” diye konuştu.

İki takım adına da derbiye yakışır bir mücadele olduğunu ifade eden Arın, “Adana Demirspor’un bir oyuncusunun sakatlanması ve 10 kişi kalmalarının ardından oyun olarak rahatladık. Ama son pasları, final vuruşlarını yapamamamız, maçı kazanmamıza engel oldu. Sahada aslanlar gibi mücadele eden iki takım oyuncularını da kutluyorum” dedi.